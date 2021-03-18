Цитата:
Через несколько лет все поменялось, и та же газета уже выдает другие результаты опроса: якобы больше половины населения против перевода.
И че? По вашему газета отвечает за опросы? Тогда и первый опрос был не реальный если и второй вы подвергаете критике)
Цитата:
гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР.
В руках она держала учебник естествознания за 6-й класс.
Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))
Цитата:
А вы знаете, сколько жителей во всей Костанайской области? - спросил адвокат истцов Олег ЗАХВАТАЕВ. И после отрицательного ответа представителя аппарата акима продолжил: - В области более 800 000 человек!
И че?
Адвокат не знает что такое социальное исследование ?
Когда берут выборку а не все население?
Что за адвокат такой,гнать его ссаными тряпками)
Цитата:
Когда в 2018 году возвращали в часовой пояс UTC+5 Кызылорду, все было по-другому, - объяснил он
Конечно там было все по другому
Там АП позванило и сказало переводу быть
И аким ради своего популизма решил перевести
И все Нур отаны,и партии и ОС сразу резво послушавшись проголосовали за перевод
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!
Во главе с этим нурхожаевым))
А у нас не могут!
Странно правда ? (Голосом Карлсона)[Исправлено: abaika95, 18.03.2021 - 00:39]