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≡ Как грамотно перевести стрелки?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41156
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
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Гражданское дело по иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции РК рассматривали в Есильском суде Нур-Султана 11 и 16 марта. 17 марта прошли прения. Судебный процесс напомнил картинку из сказки Льюиса Кэрролла о безумном чаепитии, когда Алиса никак не могла понять, почему для сидящих за столом часы показывают одно и то же время, пока не узнала, что оно искусственно остановилось. Так и сторонники перевода стрелок на час назад не поймут, почему их искусственно закинули в другой часовой пояс и они должны вставать раньше природного рассвета. Поэтому и сам судебный спор и приводимые противниками аргументы иногда напоминали пьесу театра абсурда.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21394
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
#1
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Ждём решение - суда... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7330
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:36
#2
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Цитата:
Через несколько лет все поменялось, и та же газета уже выдает другие результаты опроса: якобы больше половины населения против перевода.

И че? По вашему газета отвечает за опросы? Тогда и первый опрос был не реальный если и второй вы подвергаете критике)
Цитата:
гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР.
В руках она держала учебник естествознания за 6-й класс.

Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))
Цитата:
А вы знаете, сколько жителей во всей Костанайской области? - спросил адвокат истцов Олег ЗАХВАТАЕВ. И после отрицательного ответа представителя аппарата акима продолжил: - В области более 800 000 человек!

И че?
Адвокат не знает что такое социальное исследование ?
Когда берут выборку а не все население?
Что за адвокат такой,гнать его ссаными тряпками)
Цитата:
Когда в 2018 году возвращали в часовой пояс UTC+5 Кызылорду, все было по-другому, - объяснил он

Конечно там было все по другому
Там АП позванило и сказало переводу быть
И аким ради своего популизма решил перевести
И все Нур отаны,и партии и ОС сразу резво послушавшись проголосовали за перевод
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!
Во главе с этим нурхожаевым))
А у нас не могут!
Странно правда ? (Голосом Карлсона)

[Исправлено: abaika95, 18.03.2021 - 00:39]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1156
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 08:39
#3
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Цитата:
abaika95:
Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))

Это чтобы такие как вы смогли понять.
Цитата:
abaika95:
Адвокат не знает что такое социальное исследование ? Когда берут выборку а не все население?

Похоже, что адвокат как раз знает отличие между репрезентативной выборкой и прогнозируемой. Именно это он имел ввиду, когда намекнул представителю акима на различие между количеством людей в области и количеством окопавшихся в акимате угодников.
Цитата:
abaika95:
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!

Не молчали, а боролись. Это вы только вчера узнали о проблеме из разнарядки по противодействию народной инициативе.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
81
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 09:58
#4
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ремарка в адрес акима области точно в десятку. Временщик есть временщик.
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