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≡ Пропавшую в Алтынсаринском районе женщину нашли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41153
Пропавшую в Алтынсаринском районе женщину нашли в Костанае
Отправлено: 17.03.21 - 23:14
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25-летнюю Наталью Петри, инвалида по зрению, нашли сегодня, 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Волонтерам позвонила женщина, жительница Костаная, и сообщила, что Наталья у нее.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7330
Re: Пропавшую в Алтынсаринском районе женщину нашли в Костанае
Отправлено: 17.03.21 - 23:14
#1
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Хорошо то что хорошо кончается
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
186
Re: Пропавшую в Алтынсаринском районе женщину нашли в Костанае
Отправлено: 17.03.21 - 23:55
#2
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А каков мотив её ухода из своего дома в город?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21394
Пропавшую в Алтынсаринском районе женщину нашли в Костанае
Отправлено: 18.03.21 - 00:04
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А каков мотив её ухода

Снег, пришла, в город - убирать... :lol: ;-)
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