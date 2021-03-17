Отправлено: - 20:55

drakon:

Так у тебя, наверное есть - ружьё, зарегистрированное?... У всех м....в, есть...

таноми52:

Трижды ха-ха! Бесись дальше в бессильной злобе!

drakon:

За абайкой95, никто не смотрит

alex_60:

не смотрят то ладно,фаворит новых, но там где он вонь такая. что люди с форума бегут.

maxsaf:

Да) Вам что-то не нравится?))

maxsaf:

Неправда, его знают с 2019 года

maxsaf:

Ну во первых не сразу. Полтора года прошло с первого хита, пора бы уже вторым стрельнуть

maxsaf:

А самого крутого музыканта в СНГ чем наградили в КЗ?)))

maxsaf:

А че, вы уже часть Америки? ))) че так трясетесь за американские награды? А завтра что, захотите американскую демократию?)))

Цитата:М....в это кто? Мудрецов? Мужиков? Муд... впрочем ладно, мое оружие-слово) и мое слово цепляет) иначе мы бы не общались тут уже как 2 года)Цитата:Бесятся бесыА я их лечу тут ну как у Федр Михалыча)alex_60:ты хочешь сказать что политика прежнего главного редактора отправлена в урну и ты теперь на коне при новом?НетЯ хочу сказать что НГ всегда славился плюрализмом мненийА ОК наверно это не всегда нравилось ИМХОНо так получилось ИМХОЦитата:Никто не смотрит и весь флуд меня обсуждает )Цитата:Пусть и бегут старые и нудныеНужна новая кровьМолодыхИ весёлыхОни придут форум заживёт новой жизньюЦитата:Нет просто в ухе зудит)Цитата:Его знали как чувака написавшего ремиксА теперь будут знать как взявшего ГрэммиУже покруче люди будут к нему идтиЦитата:Ну вы быстрый как кроликХиты это дело такоеМогут и 10 лет писаться )Актер Дэниел дей Люис к каждой роли готовится чуть ли не по 3 года в итоге почти что не роль то Оскар!Великий актерЦитата:Сенатором сделали а что?)Цитата:Круче американских наград ниче не придумалиОскар ихГрэмми ихИх Одобряемс круче всехКанадцы чето не доперлиИ россиянеСами хотят Оскар и Грэмми))