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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 92 из 92«1...909192
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10004
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:34
#1366
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Цитата:
abaika95:
А что российские СМИ авторитет в плане одобряемса?)

Без них вы бы даже не знали, кто такой Иманбек)))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:37
#1367
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Цитата:
maxsaf:
разве он кусается?))

Он, людей - оскорбляет,почти
в каждом комменте... ;-) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10004
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:37
#1368
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Цитата:
abaika95:

Вот обясните: есть амеровская Грэмми, есть казахстанский диджей. Че он в Москеу рванул во время обьявления победителей? В Казахстане интернет слабый?)))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10004
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:39
#1369
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Цитата:
drakon:
Он, людей - оскорбляет,почти в каждом комменте...

А вы не читайте его каменты)) легко же))
Он злится видать, что зарплату урезают) Волк почти не появляется, я реже стал заходить сюда) да и другие форумчане реже пишут. Охранять территорию не от кого)) Расформируют))

[Исправлено: maxsaf, 17.03.2021 - 20:45]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:46
#1370
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Цитата:
maxsaf:
не читайте его каменты))

Защитник,абайки95. Друг, чтоли?... :lol: :oops:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10004
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:47
#1371
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Цитата:
drakon:
Защитник,абайки95. Друг, чтоли?...

Да братан уже практически))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:51
#1372
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Скажи, кто твой - братан.
Я скажу, кто - ты... ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7326
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:55
#1373
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Цитата:
drakon:
Так у тебя, наверное есть - ружьё, зарегистрированное?... У всех м....в, есть...

М....в это кто? Мудрецов? Мужиков? Муд... впрочем ладно, мое оружие-слово) и мое слово цепляет) иначе мы бы не общались тут уже как 2 года)
Цитата:
таноми52:
Трижды ха-ха! Бесись дальше в бессильной злобе!

Бесятся бесы
А я их лечу тут ну как у Федр Михалыча)
alex_60:
ты хочешь сказать что политика прежнего главного редактора отправлена в урну и ты теперь на коне при новом?
Нет
Я хочу сказать что НГ всегда славился плюрализмом мнений
А ОК наверно это не всегда нравилось ИМХО
Но так получилось ИМХО
Цитата:
drakon:
За абайкой95, никто не смотрит

Никто не смотрит и весь флуд меня обсуждает )Цитата:
alex_60:
не смотрят то ладно,фаворит новых, но там где он вонь такая. что люди с форума бегут.

Пусть и бегут старые и нудные
Нужна новая кровь
Молодых
И весёлых
Они придут форум заживёт новой жизнью
Цитата:
maxsaf:
Да) Вам что-то не нравится?))

Нет просто в ухе зудит)
Цитата:
maxsaf:
Неправда, его знают с 2019 года

Его знали как чувака написавшего ремикс
А теперь будут знать как взявшего Грэмми
Уже покруче люди будут к нему идти
Цитата:
maxsaf:
Ну во первых не сразу. Полтора года прошло с первого хита, пора бы уже вторым стрельнуть

Ну вы быстрый как кролик
Хиты это дело такое
Могут и 10 лет писаться )
Актер Дэниел дей Люис к каждой роли готовится чуть ли не по 3 года в итоге почти что не роль то Оскар!
Великий актер
Цитата:
maxsaf:
А самого крутого музыканта в СНГ чем наградили в КЗ?)))

Сенатором сделали а что?)
Цитата:
maxsaf:
А че, вы уже часть Америки? ))) че так трясетесь за американские награды? А завтра что, захотите американскую демократию?)))

Круче американских наград ниче не придумали
Оскар их
Грэмми их
Их Одобряемс круче всех
Канадцы чето не доперли
И россияне
Сами хотят Оскар и Грэмми))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7326
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 21:10
#1374
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Цитата:
maxsaf:
Без них вы бы даже не знали, кто такой Иманбек)

Ну да только росиянские сми же Грэмми освещал)
Цитата:
maxsaf:
Вот обясните: есть амеровская Грэмми, есть казахстанский диджей. Че он в Москеу рванул во время обьявления победителей? В Казахстане интернет слабый?)))

В Казахстане нет такого уровня шоу бизнеса
Это не секрет
Чеж ваши канадцы в США рвут покорять чарты и роли берут?))
Сидели бы в Канаде
Цитата:
maxsaf:
Он злится видать, что зарплату урезают) Волк почти не появляется, я реже стал заходить сюда) да и другие форумчане реже пишут. Охранять территорию не от кого)) Расформируют))

Ой да
Вы всегда славились своим раздутым ЧСВ)
Моя программа долгоиграющая и не зависит от актеров задействованных в ней)Цитата:
maxsaf:
Да братан уже практически

Кленовый сироп тогда высылай
Я вам конный вышлю)
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