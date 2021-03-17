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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:34
Цитата:
Без них вы бы даже не знали, кто такой Иманбек)))
abaika95:
А что российские СМИ авторитет в плане одобряемса?)
А что российские СМИ авторитет в плане одобряемса?)
Без них вы бы даже не знали, кто такой Иманбек)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:37
Цитата:
Он, людей - оскорбляет,почти
в каждом комменте...
maxsaf:
разве он кусается?))
разве он кусается?))
Он, людей - оскорбляет,почти
в каждом комменте...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:37
Цитата:
Вот обясните: есть амеровская Грэмми, есть казахстанский диджей. Че он в Москеу рванул во время обьявления победителей? В Казахстане интернет слабый?)))
abaika95:
Вот обясните: есть амеровская Грэмми, есть казахстанский диджей. Че он в Москеу рванул во время обьявления победителей? В Казахстане интернет слабый?)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:39
Цитата:
А вы не читайте его каменты)) легко же))
Он злится видать, что зарплату урезают) Волк почти не появляется, я реже стал заходить сюда) да и другие форумчане реже пишут. Охранять территорию не от кого)) Расформируют))
[Исправлено: maxsaf, 17.03.2021 - 20:45]
drakon:
Он, людей - оскорбляет,почти в каждом комменте...
Он, людей - оскорбляет,почти в каждом комменте...
А вы не читайте его каменты)) легко же))
Он злится видать, что зарплату урезают) Волк почти не появляется, я реже стал заходить сюда) да и другие форумчане реже пишут. Охранять территорию не от кого)) Расформируют))
[Исправлено: maxsaf, 17.03.2021 - 20:45]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:46
Цитата:
Защитник,абайки95. Друг, чтоли?...
maxsaf:
не читайте его каменты))
не читайте его каменты))
Защитник,абайки95. Друг, чтоли?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:47
Цитата:
Да братан уже практически))
drakon:
Защитник,абайки95. Друг, чтоли?...
Защитник,абайки95. Друг, чтоли?...
Да братан уже практически))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:51
Скажи, кто твой - братан.
Я скажу, кто - ты...
Я скажу, кто - ты...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 20:55
Цитата:
М....в это кто? Мудрецов? Мужиков? Муд... впрочем ладно, мое оружие-слово) и мое слово цепляет) иначе мы бы не общались тут уже как 2 года)
Цитата:
Бесятся бесы
А я их лечу тут ну как у Федр Михалыча)
alex_60:
ты хочешь сказать что политика прежнего главного редактора отправлена в урну и ты теперь на коне при новом?
Нет
Я хочу сказать что НГ всегда славился плюрализмом мнений
А ОК наверно это не всегда нравилось ИМХО
Но так получилось ИМХО
Цитата:
Никто не смотрит и весь флуд меня обсуждает )Цитата:
Пусть и бегут старые и нудные
Нужна новая кровь
Молодых
И весёлых
Они придут форум заживёт новой жизнью
Цитата:
Нет просто в ухе зудит)
Цитата:
Его знали как чувака написавшего ремикс
А теперь будут знать как взявшего Грэмми
Уже покруче люди будут к нему идти
Цитата:
Ну вы быстрый как кролик
Хиты это дело такое
Могут и 10 лет писаться )
Актер Дэниел дей Люис к каждой роли готовится чуть ли не по 3 года в итоге почти что не роль то Оскар!
Великий актер
Цитата:
Сенатором сделали а что?)
Цитата:
Круче американских наград ниче не придумали
Оскар их
Грэмми их
Их Одобряемс круче всех
Канадцы чето не доперли
И россияне
Сами хотят Оскар и Грэмми))
drakon:
Так у тебя, наверное есть - ружьё, зарегистрированное?... У всех м....в, есть...
Так у тебя, наверное есть - ружьё, зарегистрированное?... У всех м....в, есть...
М....в это кто? Мудрецов? Мужиков? Муд... впрочем ладно, мое оружие-слово) и мое слово цепляет) иначе мы бы не общались тут уже как 2 года)
Цитата:
таноми52:
Трижды ха-ха! Бесись дальше в бессильной злобе!
Трижды ха-ха! Бесись дальше в бессильной злобе!
Бесятся бесы
А я их лечу тут ну как у Федр Михалыча)
alex_60:
ты хочешь сказать что политика прежнего главного редактора отправлена в урну и ты теперь на коне при новом?
Нет
Я хочу сказать что НГ всегда славился плюрализмом мнений
А ОК наверно это не всегда нравилось ИМХО
Но так получилось ИМХО
Цитата:
drakon:
За абайкой95, никто не смотрит
За абайкой95, никто не смотрит
Никто не смотрит и весь флуд меня обсуждает )Цитата:
alex_60:
не смотрят то ладно,фаворит новых, но там где он вонь такая. что люди с форума бегут.
не смотрят то ладно,фаворит новых, но там где он вонь такая. что люди с форума бегут.
Пусть и бегут старые и нудные
Нужна новая кровь
Молодых
И весёлых
Они придут форум заживёт новой жизнью
Цитата:
maxsaf:
Да) Вам что-то не нравится?))
Да) Вам что-то не нравится?))
Нет просто в ухе зудит)
Цитата:
maxsaf:
Неправда, его знают с 2019 года
Неправда, его знают с 2019 года
Его знали как чувака написавшего ремикс
А теперь будут знать как взявшего Грэмми
Уже покруче люди будут к нему идти
Цитата:
maxsaf:
Ну во первых не сразу. Полтора года прошло с первого хита, пора бы уже вторым стрельнуть
Ну во первых не сразу. Полтора года прошло с первого хита, пора бы уже вторым стрельнуть
Ну вы быстрый как кролик
Хиты это дело такое
Могут и 10 лет писаться )
Актер Дэниел дей Люис к каждой роли готовится чуть ли не по 3 года в итоге почти что не роль то Оскар!
Великий актер
Цитата:
maxsaf:
А самого крутого музыканта в СНГ чем наградили в КЗ?)))
А самого крутого музыканта в СНГ чем наградили в КЗ?)))
Сенатором сделали а что?)
Цитата:
maxsaf:
А че, вы уже часть Америки? ))) че так трясетесь за американские награды? А завтра что, захотите американскую демократию?)))
А че, вы уже часть Америки? ))) че так трясетесь за американские награды? А завтра что, захотите американскую демократию?)))
Круче американских наград ниче не придумали
Оскар их
Грэмми их
Их Одобряемс круче всех
Канадцы чето не доперли
И россияне
Сами хотят Оскар и Грэмми))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 21:10
Цитата:
Ну да только росиянские сми же Грэмми освещал)
Цитата:
В Казахстане нет такого уровня шоу бизнеса
Это не секрет
Чеж ваши канадцы в США рвут покорять чарты и роли берут?))
Сидели бы в Канаде
Цитата:
Ой да
Вы всегда славились своим раздутым ЧСВ)
Моя программа долгоиграющая и не зависит от актеров задействованных в ней)Цитата:
Кленовый сироп тогда высылай
Я вам конный вышлю)
maxsaf:
Без них вы бы даже не знали, кто такой Иманбек)
Без них вы бы даже не знали, кто такой Иманбек)
Ну да только росиянские сми же Грэмми освещал)
Цитата:
maxsaf:
Вот обясните: есть амеровская Грэмми, есть казахстанский диджей. Че он в Москеу рванул во время обьявления победителей? В Казахстане интернет слабый?)))
Вот обясните: есть амеровская Грэмми, есть казахстанский диджей. Че он в Москеу рванул во время обьявления победителей? В Казахстане интернет слабый?)))
В Казахстане нет такого уровня шоу бизнеса
Это не секрет
Чеж ваши канадцы в США рвут покорять чарты и роли берут?))
Сидели бы в Канаде
Цитата:
maxsaf:
Он злится видать, что зарплату урезают) Волк почти не появляется, я реже стал заходить сюда) да и другие форумчане реже пишут. Охранять территорию не от кого)) Расформируют))
Он злится видать, что зарплату урезают) Волк почти не появляется, я реже стал заходить сюда) да и другие форумчане реже пишут. Охранять территорию не от кого)) Расформируют))
Ой да
Вы всегда славились своим раздутым ЧСВ)
Моя программа долгоиграющая и не зависит от актеров задействованных в ней)Цитата:
maxsaf:
Да братан уже практически
Да братан уже практически
Кленовый сироп тогда высылай
Я вам конный вышлю)
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