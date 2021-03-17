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≡ 20 миллиардов на перелеты: в правительстве ответили на скандальный пост журналиста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41150
20 миллиардов на перелеты: в правительстве ответили на скандальный пост журналиста
Отправлено: 17.03.21 - 20:36
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В пресс-службе премьер-министра прокомментировали информацию о стоимости авиаперевозок для членов правительства. Ранее журналист опубликовал пост в Facebook, в котором заявил, что ежегодно на авиаперелеты премьер-министра, четырех заместителей премьера и министров, спикеров Сената и Мажилиса тратится до 20 миллиардов тенге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4552
Re: 20 миллиардов на перелеты: в правительстве ответили на...
Отправлено: 17.03.21 - 20:36
#1
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Почему ни разу не упал самолёт с министрами или депутатами, а с погранцами регулярно? Очень любопытное сравнение
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