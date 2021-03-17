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≡ «А если дети пострадают?» - Установленная в декабре игровая площадка начала разрушаться в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41148
«А если дети пострадают?» - Установленная в декабре игровая площадка начала разрушаться в Костанае
Отправлено: 17.03.21 - 16:11
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В декабре жители возмущались тем, что работы проводят при температуре минус 20 градусов мороза, и говорили, что на детей подрядчику наплевать. А 16 марта на площадке упала карусель, сделанная в виде домика.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21386
Re: «А если дети пострадают?» - Установленная в декабре игровая...
Отправлено: 17.03.21 - 16:11
#1
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Вот, на этом месте, можно - построить,
40-этажный дом... :lol: ;-)
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1145
Re: «А если дети пострадают?» - Установленная в декабре игровая...
Отправлено: 17.03.21 - 18:38
#2
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Вот такие руко... весь город делают. Что дороги, что дворы, карусели, и т.д.
Ничего не меняется
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