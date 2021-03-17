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«А если дети пострадают?» - Установленная в декабре игровая площадка начала разрушаться в Костанае
«А если дети пострадают?» - Установленная в декабре игровая площадка начала разрушаться в Костанае
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