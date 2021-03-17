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≡ Мужчина задушил шарфом свою жену в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41148
Мужчина задушил шарфом свою жену в Костанайской области
Отправлено: 17.03.21 - 17:42
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Женщина собиралась разводиться с мужем, но успела. При выяснении отношений муж задушил ее шарфом и вывез тело на край поселка. О расследовании этого убийства рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21386
Re: Мужчина задушил шарфом свою жену в Костанайской области
Отправлено: 17.03.21 - 17:42
#1
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А об майоре, с ружьём, Генерал - рассказывал?... :-o
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