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"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41148
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 14:08
Жильцы ветхого двухэтажного дома в Костанае просят расселить их. Дом признан экспертизой аварийным, но местные власти не торопятся предоставлять им безопасное жилье.
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Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 14:08
А я думал, что такое бывает,
только в телевизоре...
только в телевизоре...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 184
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 14:09
Так этот дом до такого вот состояния довели сами жильцы.Ремонтом своего дома не занимались и заниматься не будут однозначно. Дворника содержать не желают за общедомовое потребление электроэнергии не оплачивают,живут одним днём.Кто теперь в этом виноват?Одно слово халявщики!Они и к другому жилью так же будут относиться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 184
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 14:13
Так можно было бы сделать ремонт дома только сдав стеклотару которого вокруг дома великое множество!
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.11.18
- Сообщений:
- 56
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 14:16
наверное такие дома для застройщиков должны быть лакомым куском, т.к. они расселят 8 квартир и на его месте могут построить дом на 40 или более квартир. Чем впихивать дома в небольшие участки земли внутри кварталов, лучше таким образом обновлять жилищный фонд
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 14:23
Цитата:
ВЧК, вё знает...
ПолиграфЪ Боярышников:
Они и к другому жилью так же будут относиться.
Они и к другому жилью так же будут относиться.
ВЧК, вё знает...
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 14:34
Цитата:
еще бы...своим пкск пусть занимается... там проблем тоже выше крыши.
Можно подумать, взяв этот дом, они сделают в нем капитальный ремонт...ну-ну...
drakon:
ВЧК, вё знает...
ВЧК, вё знает...
еще бы...своим пкск пусть занимается... там проблем тоже выше крыши.
Можно подумать, взяв этот дом, они сделают в нем капитальный ремонт...ну-ну...
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 14:49
Цитата:
А этот дом, раверное, входит,
в их ПКСК...
yudjin:
капитальный ремонт...ну-ну...
капитальный ремонт...ну-ну...
А этот дом, раверное, входит,
в их ПКСК...
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 14:55
Расселить на время
Впихнуть туда 40этажный дом и дать всем по квартире
Дёшево,сердито,справедливо)
Впихнуть туда 40этажный дом и дать всем по квартире
Дёшево,сердито,справедливо)
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 15:02
Цитата:
Он при постройке Пятого этажа - развалится.
Было же уже такое...
abaika95:
Впихнуть туда 40этажный дом
Впихнуть туда 40этажный дом
Он при постройке Пятого этажа - развалится.
Было же уже такое...
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 16:03
Цитата:
Когда такое было в костанае?)
Трещина была,быстро все переделали
А общага вон 10этажная стоит и 40этажка стоять будет)
drakon:
Он при постройке Пятого этажа - развалится. Было же уже такое...
Он при постройке Пятого этажа - развалится. Было же уже такое...
Когда такое было в костанае?)
Трещина была,быстро все переделали
А общага вон 10этажная стоит и 40этажка стоять будет)
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 16:27
Цитата:
шо, Заканыч, опть ду..очку включаем? Тут помню, тут не помню?
Два дома на "левом" берегу
демонтированы.
abaika95:
Когда такое было в костанае?) Трещина была,быстро все переделали
Когда такое было в костанае?) Трещина была,быстро все переделали
шо, Заканыч, опть ду..очку включаем? Тут помню, тут не помню?
Два дома на "левом" берегу
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 17:01
Цитата:
Шо Евген совсем не видим уже что написано?)
Про трещену я ещё в #10 упоминул)
yudjin:
шо, Заканыч, опть ду..очку включаем? Тут помню, тут не помню? Два дома на "левом" берегу демонтированы.
шо, Заканыч, опть ду..очку включаем? Тут помню, тут не помню? Два дома на "левом" берегу демонтированы.
Шо Евген совсем не видим уже что написано?)
Про трещену я ещё в #10 упоминул)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1154
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 18:22
Цитата:
Все больше стилистикой от abaika95 сбивается на Заканыча112.
abaika95:
Про трещену я ещё в #10 упоминул)
Про трещену я ещё в #10 упоминул)
Все больше стилистикой от abaika95 сбивается на Заканыча112.
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