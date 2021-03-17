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≡ "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41148
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 14:08
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Жильцы ветхого двухэтажного дома в Костанае просят расселить их. Дом признан экспертизой аварийным, но местные власти не торопятся предоставлять им безопасное жилье.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21386
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 14:08
#1
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А я думал, что такое бывает,
только в телевизоре... :lol: :oops:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
184
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 14:09
#2
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Так этот дом до такого вот состояния довели сами жильцы.Ремонтом своего дома не занимались и заниматься не будут однозначно. Дворника содержать не желают за общедомовое потребление электроэнергии не оплачивают,живут одним днём.Кто теперь в этом виноват?Одно слово халявщики!Они и к другому жилью так же будут относиться.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
184
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 14:13
#3
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Так можно было бы сделать ремонт дома только сдав стеклотару которого вокруг дома великое множество!
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N
§ Nikola_Esil
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.11.18
Сообщений:
56
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 14:16
#4
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наверное такие дома для застройщиков должны быть лакомым куском, т.к. они расселят 8 квартир и на его месте могут построить дом на 40 или более квартир. Чем впихивать дома в небольшие участки земли внутри кварталов, лучше таким образом обновлять жилищный фонд
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21386
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 14:23
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Они и к другому жилью так же будут относиться.

ВЧК, вё знает... :lol: :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7310
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 14:34
#6
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Цитата:
drakon:
ВЧК, вё знает...

еще бы...своим пкск пусть занимается... там проблем тоже выше крыши.
Можно подумать, взяв этот дом, они сделают в нем капитальный ремонт...ну-ну...
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21386
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 14:49
#7
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Цитата:
yudjin:
капитальный ремонт...ну-ну...

А этот дом, раверное, входит,
в их ПКСК... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7324
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 14:55
#8
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Расселить на время
Впихнуть туда 40этажный дом и дать всем по квартире
Дёшево,сердито,справедливо)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21386
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 15:02
#9
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Цитата:
abaika95:
Впихнуть туда 40этажный дом

Он при постройке Пятого этажа - развалится.
Было же уже такое... :lol: :oops: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7324
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 16:03
#10
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Цитата:
drakon:
Он при постройке Пятого этажа - развалится. Было же уже такое...

Когда такое было в костанае?)
Трещина была,быстро все переделали
А общага вон 10этажная стоит и 40этажка стоять будет)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7310
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 16:27
#11
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Цитата:
abaika95:
Когда такое было в костанае?) Трещина была,быстро все переделали

шо, Заканыч, опть ду..очку включаем? Тут помню, тут не помню?
Два дома на "левом" берегу демонтированы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7324
Re: "Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в...
Отправлено: 17.03.21 - 17:01
#12
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Цитата:
yudjin:
шо, Заканыч, опть ду..очку включаем? Тут помню, тут не помню? Два дома на "левом" берегу демонтированы.

Шо Евген совсем не видим уже что написано?)
Про трещену я ещё в #10 упоминул)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1154
"Не переживем весну"! Жильцы аварийного дома в Костанае просят их расселить
Отправлено: 17.03.21 - 18:22
#13
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Цитата:
abaika95:
Про трещену я ещё в #10 упоминул)

Все больше стилистикой от abaika95 сбивается на Заканыча112.
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