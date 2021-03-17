Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...

Отправлено: - 14:54

Наша газета молодцы

Но объективности ради у нас всего в РК онлайн-изданий штук 40-50 наберётся) и да попасть в один ряд по цитируемости с BaigeNews,Камыш,Экспресс К,Егемен Казахстан и Кызылординскими ВЕСТЯми как-то....зашкварно) это говорит о том что казахстанской журналистике ещё работать и работать над собой) а пока средне