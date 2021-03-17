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≡ "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41147
"НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в Казахстане
Отправлено: 17.03.21 - 14:54
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Впервые рейтинг СМИ Республики Казахстан составил Brand Analytics. Список составили из наиболее часто цитируемых изданий в социальных медиа в феврале 2021 года. В топ-30 медиарейтинга вошли новостные агентства, сетевые издания, представительства газет и телеканалов, а также региональные и спортивные СМИ. Период исследования: 1.02 – 28.02 2021.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7323
Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 17.03.21 - 14:54
#1
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Наша газета молодцы
Но объективности ради у нас всего в РК онлайн-изданий штук 40-50 наберётся) и да попасть в один ряд по цитируемости с BaigeNews,Камыш,Экспресс К,Егемен Казахстан и Кызылординскими ВЕСТЯми как-то....зашкварно) это говорит о том что казахстанской журналистике ещё работать и работать над собой) а пока средне
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4550
Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 17.03.21 - 15:09
#2
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Абайка первым выбежал и стал махать розовыми трусами
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3846
Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 17.03.21 - 15:17
#3
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Поздравляю, не плохо.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21385
"НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в Казахстане
Отправлено: 17.03.21 - 15:18
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
розовыми трусами

Женскими, с Рюшечками?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7323
Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 17.03.21 - 16:01
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Абайка первым выбежал и стал махать розовыми трусами

Ну простите что определил вас в данном деле) но вы тоже молоток,выбежали вторым со своими труселями)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7323
Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 17.03.21 - 16:01
#6
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Цитата:
drakon:
Женскими, с Рюшечками?

Да у Юли отобрал)
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