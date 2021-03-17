Отправлено: - 10:46

Питание приобретать тоже с этой карты. Что за дурь в чьей-то голове(ах) воцарилась. Карта за питание. Карта за проезд. Очередной посредник между государством и населением. Который за сомнительные услуги которые нам навязывают он будет иметь проценты.

Цитата:Дааа долго же нашему населению надо привыкать к азам цивилизацииНапомнило"Нам и нафиг не нужон этот ваш интырнет!!"