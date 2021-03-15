Отправлено: - 10:48

Маркс:

Чем дальше, тем спирают все больше. Скоро будем по деревьям скакать, вспоминая как раньше летали в космос

Цитата:Ну дети и сейчас по деревьям скачут и будут дальше это делатьА паралельно ракеты буду в космос летать)Пока не наступит глобальный ПКак уже было в 5 веке нашей эры с древним римом