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«Нерентабельно гонять автобус...» - Кто виноват в отмене маршрута Костанай - село им. Павлова?
«Нерентабельно гонять автобус...» - Кто виноват в отмене маршрута Костанай - село им. Павлова?
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