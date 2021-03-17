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≡ Кто-то сможет мне пояснить что происходит в наших школах?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41144
Кто-то сможет мне пояснить что происходит в наших школах?
Отправлено: 17.03.21 - 10:43
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Кто и для чего придумывает турникеты с непонятными приложениями и предложениями от частных компаний. Для чего всё это делается? Сегодня выяснилось,что первую карту вам дадут бесплатно. Все последующие в случае утери или поломки, для пропуска в школу мы обязаны будем приобретать за свои деньги.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2013
Re: Кто-то сможет мне пояснить что происходит в наших школах?
Отправлено: 17.03.21 - 10:43
#1
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в первой школе эта система уже 2 года работает. Очень удобно, ребенку не надо таскать наличку. У себя в смартфоне родитель видит, когда ребенок зашел в школу и когда вышел, а также чего и сколько поел каждый день.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7317
Re: Кто-то сможет мне пояснить что происходит в наших школах?
Отправлено: 17.03.21 - 10:46
#2
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Цитата:
Питание приобретать тоже с этой карты. Что за дурь в чьей-то голове(ах) воцарилась. Карта за питание. Карта за проезд. Очередной посредник между государством и населением. Который за сомнительные услуги которые нам навязывают он будет иметь проценты.

Дааа долго же нашему населению надо привыкать к азам цивилизации
Напомнило
"Нам и нафиг не нужон этот ваш интырнет!!"
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7308
Re: Кто-то сможет мне пояснить что происходит в наших школах?
Отправлено: 17.03.21 - 11:14
#3
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Цитата:
Карта за питание. Карта за проезд

Вроде говорили, что социальная карта Казпочты, которой оплачивают проезд, будет работать и на турникетах, и в столовых. В принципе она обычная банковская. Удобство только в отсутствии необходимости носить наличку... Но головняка тоже предостаточно, как и расходов. Проще говоря какого-то лишнего движняка по контролю, получению, отслеживанию станет больше. Ну это время такое...сифрависасия, отнако...
Раньше все было проще... и люди, и учреждения, и отношения... без заборов, без постов охраны, без турникетов, слежки и недоверия.
При всех современных средствах, предназначенных облегчать жизнь, на самом деле всё усложняется.
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