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≡ 46 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41144
46 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 17.03.21 - 10:24
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Из числа инфицированных 41 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных. Темп прироста заболеваемости за 16 марта составил 0,35%. Днем ранее в области было выявлено 47 заболевших, тем прироста был на уровне 0,36%.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11346
46 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 17.03.21 - 10:24
#1
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похоже Наурыз у нас не отменят.
а вот жителям Астаны и Алма-аты не повезло,
у них празднование отменено.
локдаун.

[Исправлено: alex_60, 17.03.2021 - 10:27]
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