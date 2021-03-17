Отправлено: - 07:03

maxsaf:

Вы у себя в Казахстане какой казахстанской премией свою звезд

Цитата:Я сужу со своей колокольни и вас НЕ СОБИРАЮСЬ спрашивать, что мне делать и как это делать: я же вам НИЧЕГО не запрещаю, делайте что хотите у себя на своей родине или где вы там обитаете.И какое вам дело, до того: как и чем и кого наградили тут в Казахстане, вопрос явно не ко мне, не к простым гражданам; если так сильно это вас волнует - спросите у казахских чиновников, всё в режиме онлайн - они доступны вам 24/7. Я этим не парусь - я рад что мой соотечественник самый КРУТОЙ музыкант на сегодня в СНГ. Проще говоря: - он СДЕЛАЛ всех. Это пишут, кстати и в российских СМИ.