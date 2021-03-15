Re: «Невыгодно гонять автобус...» - Кто виноват в отмене...

Отправлено: - 11:26

2 000 человек - да это , по нынешним меркам, крупный посёлок, или как власть любит сейчас по новому всё обозначать - ОПОРНЫЙ посёлок.

Никаких проблем , что бы наладить: пускайте каждый день рейсовый автобус и ВСЁ будет окупаться ( там когда жил Серик-автобусник, он приехал в Борис Романовку, с наших краёв , без единый копейки, наладил автобусное сообщение и разбогател).

То что сейчас говорит и власть и перевозчики: - элементарное ВРАНЬЁ и НЕЖЕЛАНИЕ заниматься проблемами народа.