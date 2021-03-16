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≡ В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41142
В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
Отправлено: 16.03.21 - 17:26
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Министр сельского хозяйства РК и министр финансов РК подписали совместный приказ от 11 марта 2021 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21377
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
Отправлено: 16.03.21 - 17:26
#1
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Если Коз - вывезти, что тогда,
будут делать Козлы?... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11345
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
Отправлено: 16.03.21 - 19:27
#2
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баранов можно вывозить.
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13774
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
Отправлено: 16.03.21 - 23:56
#3
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Цитата:
alex_60:
баранов можно вывозить.

и быков)). А какова причина запрета? Хотят уменьшить стоимость этими мерами?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6591
В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
Отправлено: 17.03.21 - 00:06
#4
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Цитата:
Victor Yang:
А какова причина запрета?

Нужно ещё разобраться.
Лишь бы до запрета на людей не дошли, как в одно соседней республике. :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4549
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
Отправлено: 17.03.21 - 07:58
#5
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И не стесняются писать подобные новости, аграрную страну которая должна быть продуктовым экспортером превратили закрытый загон откуда нельзя вывозить даже коз, какой позор!
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