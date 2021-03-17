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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 00:53
Цитата:
Это как и с Димаш, в КЗ не признали сразу, зато потом раз и "звезда"
Хотя талант, спору нет. Но где был КЗ?
maxsaf:
Это как и с Димаш, в КЗ не признали сразу, зато потом раз и "звезда"
Хотя талант, спору нет. Но где был КЗ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 00:56
Цитата:
Я про Димаша не скажу, не слушаю. А Roses чуть ли не каждый день, да по два раза слушаю) трек так то отличный, но получился он случайно, Иманбек его за 2.5 часа накидал, во время обучения в секвенсере))
elektron:
Это как и с Димаш, в КЗ не признали сразу, зато потом раз и "звезда"
Это как и с Димаш, в КЗ не признали сразу, зато потом раз и "звезда"
Я про Димаша не скажу, не слушаю. А Roses чуть ли не каждый день, да по два раза слушаю) трек так то отличный, но получился он случайно, Иманбек его за 2.5 часа накидал, во время обучения в секвенсере))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:00
У него сейчас есть и популярность, и доступ в любые студии, и может коллаб замутить с кем угодно, но треки новые не выстреливают, и звездные дуэты не спасают. Невозможно просто взять и повторить выигрыш в лотерею. А Димаш - он хоть че споет - и будет отлично, как и все его предыдущие хиты)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:02
Я лишь про то что, почему людям для известности уезжать приходится, почему страна их не продвигает? Конечно радует! Но вот в КЗ ни про кого из них и слышно не было. А уехали, стали кем то.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:18
Цитата:
Ну а как их продвигать среди населения одной лишь Москвы по численности? Данэлия Тулешова тоже известной через Украину стала - ну нет у нас (ой! да, для меня в Казахстане - всё ещё "у нас") той аудитории, которые есть в других странах, да и того же шоу-бизнеса громкого нет - даже бренд "Голос" не запущен.
elektron:
Я лишь про то что, почему людям для известности уезжать приходится, почему страна их не продвигает?
Я лишь про то что, почему людям для известности уезжать приходится, почему страна их не продвигает?
Ну а как их продвигать среди населения одной лишь Москвы по численности? Данэлия Тулешова тоже известной через Украину стала - ну нет у нас (ой! да, для меня в Казахстане - всё ещё "у нас") той аудитории, которые есть в других странах, да и того же шоу-бизнеса громкого нет - даже бренд "Голос" не запущен.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:51
Цитата:
Иманбек еще никуда не уехал, потусит в Москеу и вернется)
elektron:
Иманбек еще никуда не уехал, потусит в Москеу и вернется)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:53
Цитата:
Шутку юмора принял
maxsaf:
Иманбек еще никуда не уехал, потусит в Москеу и вернется)
Иманбек еще никуда не уехал, потусит в Москеу и вернется)
Шутку юмора принял
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:55
Цитата:
Как продвигать человека, случайно вытянувшего счастливый билет? Заставить больше лотерейных билетов купить?))
elektron:
почему страна их не продвигает?
почему страна их не продвигает?
Как продвигать человека, случайно вытянувшего счастливый билет? Заставить больше лотерейных билетов купить?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:57
Цитата:
Это правда жизни. Его имя сейчас стоит денег, запишут пару дорогих коллабов, снимут пару дорогих клипов, снимется в рекламе Доритос и поедет домой продать остатки денег перед телевизором ))
elektron:
Шутку юмора принял
Шутку юмора принял
Это правда жизни. Его имя сейчас стоит денег, запишут пару дорогих коллабов, снимут пару дорогих клипов, снимется в рекламе Доритос и поедет домой продать остатки денег перед телевизором ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 02:01
Цитата:
Но тут билет не причём. Просто в некоторых странах, есть конкурсы, типа "Голос" и многие другие. Даже если и не выиграешь, будешь замечен. Но в КЗ, походу ноль шансов на что то подобное, да и не только. Вы и я тому тоже пример. Не ценит КЗ своих...
maxsaf:
Как продвигать человека, случайно вытянувшего счастливый билет?
Как продвигать человека, случайно вытянувшего счастливый билет?
Но тут билет не причём. Просто в некоторых странах, есть конкурсы, типа "Голос" и многие другие. Даже если и не выиграешь, будешь замечен. Но в КЗ, походу ноль шансов на что то подобное, да и не только. Вы и я тому тоже пример. Не ценит КЗ своих...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 03:44
Цитата:
Спасибо скажите
elektron:
Вы и я тому тоже пример. Не ценит КЗ своих...
Вы и я тому тоже пример. Не ценит КЗ своих...
Спасибо скажите
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