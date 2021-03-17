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elektron:

Это как и с Димаш, в КЗ не признали сразу, зато потом раз и "звезда"

Цитата:Я про Димаша не скажу, не слушаю. А Roses чуть ли не каждый день, да по два раза слушаю) трек так то отличный, но получился он случайно, Иманбек его за 2.5 часа накидал, во время обучения в секвенсере))