Прогноз на 5 дней
ясно-17°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 90 из 90«1...888990
Ответить Новый топик
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 00:53
#1336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Это как и с Димаш, в КЗ не признали сразу, зато потом раз и "звезда" :lol:
Хотя талант, спору нет. Но где был КЗ? :-(
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9995
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 00:56
#1337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это как и с Димаш, в КЗ не признали сразу, зато потом раз и "звезда"

Я про Димаша не скажу, не слушаю. А Roses чуть ли не каждый день, да по два раза слушаю) трек так то отличный, но получился он случайно, Иманбек его за 2.5 часа накидал, во время обучения в секвенсере))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9995
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:00
#1338
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У него сейчас есть и популярность, и доступ в любые студии, и может коллаб замутить с кем угодно, но треки новые не выстреливают, и звездные дуэты не спасают. Невозможно просто взять и повторить выигрыш в лотерею. А Димаш - он хоть че споет - и будет отлично, как и все его предыдущие хиты)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:02
#1339
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я лишь про то что, почему людям для известности уезжать приходится, почему страна их не продвигает? Конечно радует! Но вот в КЗ ни про кого из них и слышно не было. А уехали, стали кем то.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:18
#1340
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я лишь про то что, почему людям для известности уезжать приходится, почему страна их не продвигает?

Ну а как их продвигать среди населения одной лишь Москвы по численности? Данэлия Тулешова тоже известной через Украину стала - ну нет у нас (ой! да, для меня в Казахстане - всё ещё "у нас") той аудитории, которые есть в других странах, да и того же шоу-бизнеса громкого нет - даже бренд "Голос" не запущен.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9995
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:51
#1341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Иманбек еще никуда не уехал, потусит в Москеу и вернется)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:53
#1342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Иманбек еще никуда не уехал, потусит в Москеу и вернется)

Шутку юмора принял :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9995
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:55
#1343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
почему страна их не продвигает?

Как продвигать человека, случайно вытянувшего счастливый билет? Заставить больше лотерейных билетов купить?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9995
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 01:57
#1344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Шутку юмора принял

Это правда жизни. Его имя сейчас стоит денег, запишут пару дорогих коллабов, снимут пару дорогих клипов, снимется в рекламе Доритос и поедет домой продать остатки денег перед телевизором ))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6591
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 02:01
#1345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как продвигать человека, случайно вытянувшего счастливый билет?

Но тут билет не причём. Просто в некоторых странах, есть конкурсы, типа "Голос" и многие другие. Даже если и не выиграешь, будешь замечен. Но в КЗ, походу ноль шансов на что то подобное, да и не только. Вы и я тому тоже пример. Не ценит КЗ своих... :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9995
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 03:44
#1346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вы и я тому тоже пример. Не ценит КЗ своих...

Спасибо скажите :lol:
Профайл
Страница 90 из 90«1...888990
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS