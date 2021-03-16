Отправлено: - 14:33

maxsaf:

Меня единственно что действительно зацепило - то что его назвали тут чуть ли не самым крутым музыкантом в СНГ. А не то, что ему Грэмми дали. Это не одно и то же.

maxsaf:

Да мы вообще тут отстали, даже в честь Премьер-министров столицу не переименовываем)

Цитата:Да поэтому свое возмущение надо обыграть что Иманбек никудышный музыкант и ему просто повезло)Цитата:Ну ПМ это мелко мы в честь ПМ тоже ниче не называемНо вот в честь королевы Виктории у вас куча улиц,названий и.т.дПортреты разных монархов даже вешаютКульт личности не?)