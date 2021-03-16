Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 14:33
Цитата:
Да поэтому свое возмущение надо обыграть что Иманбек никудышный музыкант и ему просто повезло)
Цитата:
Ну ПМ это мелко мы в честь ПМ тоже ниче не называем
Но вот в честь королевы Виктории у вас куча улиц,названий и.т.д
Портреты разных монархов даже вешают
Культ личности не?)
maxsaf:
Меня единственно что действительно зацепило - то что его назвали тут чуть ли не самым крутым музыкантом в СНГ. А не то, что ему Грэмми дали. Это не одно и то же.
Меня единственно что действительно зацепило - то что его назвали тут чуть ли не самым крутым музыкантом в СНГ. А не то, что ему Грэмми дали. Это не одно и то же.
Да поэтому свое возмущение надо обыграть что Иманбек никудышный музыкант и ему просто повезло)
Цитата:
maxsaf:
Да мы вообще тут отстали, даже в честь Премьер-министров столицу не переименовываем)
Да мы вообще тут отстали, даже в честь Премьер-министров столицу не переименовываем)
Ну ПМ это мелко мы в честь ПМ тоже ниче не называем
Но вот в честь королевы Виктории у вас куча улиц,названий и.т.д
Портреты разных монархов даже вешают
Культ личности не?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 20:39
Цитата:
По казахски, это называется: коралмайды. Я радуюсь за своего земляка. Мы даже с коллегами бухнули в райцентре, с коллективом РДК, по этому поводу. А, Иманбек - действительно на сегодня - самый крутой музыкант СНГ - пусть у него нет образования, нет вальяжного лоска "звезды", званий, орденов и медалей, но у него есть ГРЕММИ - музыкальный Оскар. Ни у кого артистов из СНГ Гремми НЕТ, а у Иманбека есть !!!
Даже больше, скажу: ни один из артистов СНГ не берёт все 6 октав, а Димаш свободно берёт все 6 октав. Он талант, суперзвезда, не зря Крутой сразу приблизил его к себе. И поэтому его невзлюбили ВСЕ российские певцы и они рады его отъезду в США.
Эти два музыканта прославили свою страну больше чем весь МИД страны.
maxsaf:
что действительно зацепило -
что действительно зацепило -
По казахски, это называется: коралмайды. Я радуюсь за своего земляка. Мы даже с коллегами бухнули в райцентре, с коллективом РДК, по этому поводу. А, Иманбек - действительно на сегодня - самый крутой музыкант СНГ - пусть у него нет образования, нет вальяжного лоска "звезды", званий, орденов и медалей, но у него есть ГРЕММИ - музыкальный Оскар. Ни у кого артистов из СНГ Гремми НЕТ, а у Иманбека есть !!!
Даже больше, скажу: ни один из артистов СНГ не берёт все 6 октав, а Димаш свободно берёт все 6 октав. Он талант, суперзвезда, не зря Крутой сразу приблизил его к себе. И поэтому его невзлюбили ВСЕ российские певцы и они рады его отъезду в США.
Эти два музыканта прославили свою страну больше чем весь МИД страны.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 21:05
Цитата:
Про Димаша - тут без вопросов, парнишка будет всю жизнь всех радовать своими песнями, тут явно талант, спорить не о чем. А Иманбек - совсем другой случай. Это именно лотерея. Можете выпить за того, кто в лотерею выиграл лям, но это не гарантирует, что он так 5 раз подряд по лям выиграет. Я вот прям жду второй хит от Иманбека, который в чарты в топ влетит именно за хитовость, а не за имя.
ACROS:
Про Димаша - тут без вопросов, парнишка будет всю жизнь всех радовать своими песнями, тут явно талант, спорить не о чем. А Иманбек - совсем другой случай. Это именно лотерея. Можете выпить за того, кто в лотерею выиграл лям, но это не гарантирует, что он так 5 раз подряд по лям выиграет. Я вот прям жду второй хит от Иманбека, который в чарты в топ влетит именно за хитовость, а не за имя.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 21:06
Цитата:
Да пофиг вообще, я же привел пример Моргенштерн - женщина года. Ни у кого нет, а у него есть. Вы за это выпили?
ACROS:
Ни у кого артистов из СНГ Гремми НЕТ, а у Иманбека есть !!!
Ни у кого артистов из СНГ Гремми НЕТ, а у Иманбека есть !!!
Да пофиг вообще, я же привел пример Моргенштерн - женщина года. Ни у кого нет, а у него есть. Вы за это выпили?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 21:20
Цитата:
Не перекручивайте, это мелко, недостойно вас - конечно за самого крутого в СНГ Иманбека, а за татарина пусть пьют татары.
[Исправлено: ACROS, 16.03.2021 - 21:22]
maxsaf:
Вы за это выпили?
Вы за это выпили?
Не перекручивайте, это мелко, недостойно вас - конечно за самого крутого в СНГ Иманбека, а за татарина пусть пьют татары.
[Исправлено: ACROS, 16.03.2021 - 21:22]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 21:28
Цитата:
Так все дело в национальности? А я то думал, что вы талант разглядели там, где я никак не могу разглядеть
ACROS:
за татарина пусть пьют татары.
за татарина пусть пьют татары.
Так все дело в национальности? А я то думал, что вы талант разглядели там, где я никак не могу разглядеть
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 21:39
Цитата:
Моргенштерн вроде башкир из России
И за него действительно пусть пьют башкиры из России раз считают его женщиной года)
А у акроса есть за кого выпить и тут за русского полукорейца,за казаха с уйгурскими корнями,просто за казаха,за полу казаха полу еврея) много у нас есть за кого выпить))
maxsaf:
Так все дело в национальности? А я то думал, что вы талант разглядели там, где я никак не могу разглядеть
Так все дело в национальности? А я то думал, что вы талант разглядели там, где я никак не могу разглядеть
Моргенштерн вроде башкир из России
И за него действительно пусть пьют башкиры из России раз считают его женщиной года)
А у акроса есть за кого выпить и тут за русского полукорейца,за казаха с уйгурскими корнями,просто за казаха,за полу казаха полу еврея) много у нас есть за кого выпить))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 22:20
Цитата:
Как у вас всё мелко и любите вы у людей искать негатив: я и за Головкина рад, и за Жирова, и за Смирнова и за Рыпакову. У Шишигиной в Астане я автограф брал. Лаки Кесоглу мой кумир в детстве - я на его концерты в Алма-Ате часто ходил. Когда "Кайрат" играл в Алма-Ате, я специально на Пеку и Ионкина ходил смотреть.
Уверен: вы о них даже знать не знаете.
maxsaf:
все дело в национальности
все дело в национальности
Как у вас всё мелко и любите вы у людей искать негатив: я и за Головкина рад, и за Жирова, и за Смирнова и за Рыпакову. У Шишигиной в Астане я автограф брал. Лаки Кесоглу мой кумир в детстве - я на его концерты в Алма-Ате часто ходил. Когда "Кайрат" играл в Алма-Ате, я специально на Пеку и Ионкина ходил смотреть.
Уверен: вы о них даже знать не знаете.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать