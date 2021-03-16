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≡ Цой рассказал о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41142
Цой рассказал о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом
Отправлено: 16.03.21 - 22:09
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Учитывая опыт обеспечения вакцинацией против гриппа и нехватки вакцин в текущем эпидсезоне, Цой попросил поручить акимам территорий увеличить выделение финансовых средств на закуп вакцины против гриппа для охвата вакцинацией подлежащего контингента.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6584
Re: Цой рассказал о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом
Отправлено: 16.03.21 - 22:09
#1
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Что то поздновато спохватились, сезонность гриппа на исходе. Это ротавирус, который активизируется в холодное время года, то есть и прививаться желательно заранее, в октябре-ноябре.
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