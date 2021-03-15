Во внимание был принят тот факт, что автомобиль, в который въехала кандидат в водители, находился на территории незаконно.
Допустим, другой автомобиль там был лишним. Не соблюдены технические тонкости сдачи экзамена. А инструктор здесь при чём? Чел отучился, сдаёт экзамен на самостоятельное вождение. Завтра ведь инструктора рядом не будет. И тогда - что? Снова ДТП, суд, адвокат? А если вместо автомобиля окажется живой человек? Судя по видео, там и инструктор не спасёт...
Во внимание был принят тот факт, что автомобиль, в который въехала кандидат в водители, находился на территории незаконно. "Пунктом 57 "Правил приема экзаменов…" предусмотрено, что во время практического экзамена на территории автоматизированного автодрома не допускается движение транспортных средств, кроме используемых для приема практических экзаменов,
Жадра, Вы возите, пожалуйста, с собой список "незаконных мест", на всякий случай. Вдруг Вы и меня насмерть собъете, а тут, опана - а место-то незаконное было, и снова Вы оправданы. и т.д., и т.п., и т.д., и т.п. Как не стыдно-то, а ????
В прошлом году сдавал там на права. Считаю что наличие инструктора в машине не нужно. Как вы будете водить авто в городе? Когда сотрудник цона рядом, он может подсказать по парковке (необходимое расстояние), конечно плюс. Но иногда спокойнее ездить одному там.
Почему Жадра должна носить с собой список "не законных мест"? Это вы должны этот список носить в своей голове и желательно в трёх экземплярах!Водитель сядет но выйдет, а вот вы ляжете но больше не встанете!
Да я прям смотрю все сдавали экзамен на улицах мегаполиса в час пик. Большая часть проехала с инструктором и инспектором 150-200 метров и свободен. А кто-то уашпе просто пришёл записался и ушёл.Взялись учить ведите от и до. Педаль сцепления или тормоза дублируй и вперед. На то ты и инструктор чтобы обучить и твой ученик сдал экзамен нормально. Не сдал - накажи. После получения прав регулярно кошмарит на дорогах выходцы - закажите автошколу. В чем проблема?
Zhuzhik: Большая часть проехала с инструктором и инспектором 150-200 метров и свободен.
Да я кстати так и сдавал. Только потом нечего удивляться, тому, что на дорогах происходит. А в Германии пришлось подтверждать права. И да с инструктором впереди с дублирующими педалями, на всякий случай (а случаи разные бывают) у чела ведь нет ещё прав, это только экзамен, а проверяющий сзади сидит и все плюсики и минусики - пунктики считает. Минут 40 ездишь, автобан, по городу, парковка и много чего ещё.
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