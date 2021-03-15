Отправлено: - 17:34

Во внимание был принят тот факт, что автомобиль, в который въехала кандидат в водители, находился на территории незаконно.

Цитата:Допустим, другой автомобиль там был лишним. Не соблюдены технические тонкости сдачи экзамена. А инструктор здесь при чём? Чел отучился, сдаёт экзамен на самостоятельное вождение. Завтра ведь инструктора рядом не будет. И тогда - что? Снова ДТП, суд, адвокат? А если вместо автомобиля окажется живой человек? Судя по видео, там и инструктор не спасёт...