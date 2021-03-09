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Маркс:

Вы, надеюсь, заметили, что мы возглавляем список? Хорошо, давайте посчитаем среднее время полдня по городам Казахстана в UTC+6: 13:27 Туркестан (UTC+6) 13:23 Петропавловск (UTC+6) 13:22 Кокшетау (UTC+6) 13:22 Шымкент (UTC+6) 13:15 Тараз (UTC+6) 13:14 Нур-Султан (UTC+6) 13:08 Караганда (UTC+6) 12:52 Алма-Ата (UTC+6) 12:52 Павлодар (UTC+6) 12:48 Талдыкорган (UTC+6) 12:30 Усть-Каменогорск (UTC+6) Сложим все значения и разделим на 11. Получим среднее время наступления полдня по городам Казахстана - 13:06. Теперь, г-н abaika95, скажите какое значение времени будет ближе к среднему по городам Казахстана: Наше нынешнее 13:46-13:06=40 минут. Или при переводе на час назад 12:46-13:06=-20 минут. И кто в таком случае мракобесы? И это даже без учета времени восхода солнца зимой, о чем написал товарищ Нурбанчик:

Маркс:

Вам, г-н abaika95, видимо очень нравится быть лидером, поэтому вы довольно часто смотрите не в лицо проблеме, а заглядываете с другой стороны.

Нурбанчик:

сть же письмо директора Института географии МОН РК, академика НАН РК Медеу А.Р., что перевод Кустанайской области в административный часовой пояс UTC+5:00 является ОБОСНОВАННЫМ! Но некоторые личности этого не понимают

Цитата:Какая-то бессмыслица и чушь)Ну как всегда от вас,ляпнуть ради ляпаКак ваши математические расчеты которыми вы видно гордитесь относятся к тому что время у нас надо менять на 2 часа?) Да никак вам лишь бы что-то ляпнутьКоньюнктурщик,лакировщик вы все по по верхам по верхам а сути нетуМатематика и цифры это дело такоеВот возьмём дату рождения Лермонтова 1814+100 лет=1914 а что было в 1914 году? Правильно начало первой мировойА год смерти Лермонтова 1841год +100=1941 а что было в 1941? Правильно начало великой отечественной......Тото жеЭто вам не этоЦитата:Проблему надо рассмотреть со всех сторон чтобы решить ее хорошоЕсли вы только на лицо ей смотрите то видно дела у вас неважные по жизни)Цитата:Очень хороший документ)Прям ода современной наукеС географической точки зрения перевод Костанайской области с административного часового пояса UTC+6 на UTC +5 является обоснованным,так как на текущий момент РАЗНИЦА между географическим и административным часовым поясами составляет два часаСпасибо..Садитесь..Вам два за урок))