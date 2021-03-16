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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7310
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 14:33
#1321
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Цитата:
maxsaf:
Меня единственно что действительно зацепило - то что его назвали тут чуть ли не самым крутым музыкантом в СНГ. А не то, что ему Грэмми дали. Это не одно и то же.

Да поэтому свое возмущение надо обыграть что Иманбек никудышный музыкант и ему просто повезло)
Цитата:
maxsaf:
Да мы вообще тут отстали, даже в честь Премьер-министров столицу не переименовываем)

Ну ПМ это мелко мы в честь ПМ тоже ниче не называем
Но вот в честь королевы Виктории у вас куча улиц,названий и.т.д
Портреты разных монархов даже вешают
Культ личности не?)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 20:39
#1322
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Цитата:
maxsaf:
что действительно зацепило -


По казахски, это называется: коралмайды. Я радуюсь за своего земляка. Мы даже с коллегами бухнули в райцентре, с коллективом РДК, по этому поводу. А, Иманбек - действительно на сегодня - самый крутой музыкант СНГ - пусть у него нет образования, нет вальяжного лоска "звезды", званий, орденов и медалей, но у него есть ГРЕММИ - музыкальный Оскар. Ни у кого артистов из СНГ Гремми НЕТ, а у Иманбека есть !!!
Даже больше, скажу: ни один из артистов СНГ не берёт все 6 октав, а Димаш свободно берёт все 6 октав. Он талант, суперзвезда, не зря Крутой сразу приблизил его к себе. И поэтому его невзлюбили ВСЕ российские певцы и они рады его отъезду в США.
Эти два музыканта прославили свою страну больше чем весь МИД страны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9984
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 21:05
#1323
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Цитата:
ACROS:

Про Димаша - тут без вопросов, парнишка будет всю жизнь всех радовать своими песнями, тут явно талант, спорить не о чем. А Иманбек - совсем другой случай. Это именно лотерея. Можете выпить за того, кто в лотерею выиграл лям, но это не гарантирует, что он так 5 раз подряд по лям выиграет. Я вот прям жду второй хит от Иманбека, который в чарты в топ влетит именно за хитовость, а не за имя.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9984
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 21:06
#1324
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Цитата:
ACROS:
Ни у кого артистов из СНГ Гремми НЕТ, а у Иманбека есть !!!

Да пофиг вообще, я же привел пример Моргенштерн - женщина года. Ни у кого нет, а у него есть. Вы за это выпили? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 21:20
#1325
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Цитата:
maxsaf:
Вы за это выпили?

Не перекручивайте, это мелко, недостойно вас - конечно за самого крутого в СНГ Иманбека, а за татарина пусть пьют татары.

[Исправлено: ACROS, 16.03.2021 - 21:22]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9984
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 21:28
#1326
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Цитата:
ACROS:
за татарина пусть пьют татары.

Так все дело в национальности? А я то думал, что вы талант разглядели там, где я никак не могу разглядеть :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7310
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 21:39
#1327
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Цитата:
maxsaf:
Так все дело в национальности? А я то думал, что вы талант разглядели там, где я никак не могу разглядеть

Моргенштерн вроде башкир из России
И за него действительно пусть пьют башкиры из России раз считают его женщиной года)
А у акроса есть за кого выпить и тут за русского полукорейца,за казаха с уйгурскими корнями,просто за казаха,за полу казаха полу еврея) много у нас есть за кого выпить))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 22:20
#1328
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Цитата:
maxsaf:
все дело в национальности


Как у вас всё мелко и любите вы у людей искать негатив: я и за Головкина рад, и за Жирова, и за Смирнова и за Рыпакову. У Шишигиной в Астане я автограф брал. Лаки Кесоглу мой кумир в детстве - я на его концерты в Алма-Ате часто ходил. Когда "Кайрат" играл в Алма-Ате, я специально на Пеку и Ионкина ходил смотреть.
Уверен: вы о них даже знать не знаете.
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