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Голосуй не голосуй...
Голосуй не голосуй...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41141
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 18:24
В России активно проводятся компании по переводу стрелок то к Московскому времени то наоборот наши же активисты считают жителей Костанайской области \"недолекими\" и не хотят подпускать их к голосованию, аргументируя это тем что голосовать обывателям нельзя,учёные должны решать такие вопросы!
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Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 17:43
Цитата:
Какая-то бессмыслица и чушь)
Ну как всегда от вас,ляпнуть ради ляпа
Как ваши математические расчеты которыми вы видно гордитесь относятся к тому что время у нас надо менять на 2 часа?) Да никак вам лишь бы что-то ляпнуть
Коньюнктурщик,лакировщик вы все по по верхам по верхам а сути нету
Математика и цифры это дело такое
Вот возьмём дату рождения Лермонтова 1814+100 лет=1914 а что было в 1914 году? Правильно начало первой мировой
А год смерти Лермонтова 1841год +100=1941 а что было в 1941? Правильно начало великой отечественной......Тото же
Это вам не это
Цитата:
Проблему надо рассмотреть со всех сторон чтобы решить ее хорошо
Если вы только на лицо ей смотрите то видно дела у вас неважные по жизни)
Цитата:
Очень хороший документ)
Прям ода современной науке
С географической точки зрения перевод Костанайской области с административного часового пояса UTC+6 на UTC +5 является обоснованным,так как на текущий момент РАЗНИЦА между географическим и административным часовым поясами составляет два часа
Спасибо..
Садитесь..
Вам два за урок))
Маркс:
Вы, надеюсь, заметили, что мы возглавляем список? Хорошо, давайте посчитаем среднее время полдня по городам Казахстана в UTC+6: 13:27 Туркестан (UTC+6) 13:23 Петропавловск (UTC+6) 13:22 Кокшетау (UTC+6) 13:22 Шымкент (UTC+6) 13:15 Тараз (UTC+6) 13:14 Нур-Султан (UTC+6) 13:08 Караганда (UTC+6) 12:52 Алма-Ата (UTC+6) 12:52 Павлодар (UTC+6) 12:48 Талдыкорган (UTC+6) 12:30 Усть-Каменогорск (UTC+6) Сложим все значения и разделим на 11. Получим среднее время наступления полдня по городам Казахстана - 13:06. Теперь, г-н abaika95, скажите какое значение времени будет ближе к среднему по городам Казахстана: Наше нынешнее 13:46-13:06=40 минут. Или при переводе на час назад 12:46-13:06=-20 минут. И кто в таком случае мракобесы? И это даже без учета времени восхода солнца зимой, о чем написал товарищ Нурбанчик:
Вы, надеюсь, заметили, что мы возглавляем список? Хорошо, давайте посчитаем среднее время полдня по городам Казахстана в UTC+6: 13:27 Туркестан (UTC+6) 13:23 Петропавловск (UTC+6) 13:22 Кокшетау (UTC+6) 13:22 Шымкент (UTC+6) 13:15 Тараз (UTC+6) 13:14 Нур-Султан (UTC+6) 13:08 Караганда (UTC+6) 12:52 Алма-Ата (UTC+6) 12:52 Павлодар (UTC+6) 12:48 Талдыкорган (UTC+6) 12:30 Усть-Каменогорск (UTC+6) Сложим все значения и разделим на 11. Получим среднее время наступления полдня по городам Казахстана - 13:06. Теперь, г-н abaika95, скажите какое значение времени будет ближе к среднему по городам Казахстана: Наше нынешнее 13:46-13:06=40 минут. Или при переводе на час назад 12:46-13:06=-20 минут. И кто в таком случае мракобесы? И это даже без учета времени восхода солнца зимой, о чем написал товарищ Нурбанчик:
Какая-то бессмыслица и чушь)
Ну как всегда от вас,ляпнуть ради ляпа
Как ваши математические расчеты которыми вы видно гордитесь относятся к тому что время у нас надо менять на 2 часа?) Да никак вам лишь бы что-то ляпнуть
Коньюнктурщик,лакировщик вы все по по верхам по верхам а сути нету
Математика и цифры это дело такое
Вот возьмём дату рождения Лермонтова 1814+100 лет=1914 а что было в 1914 году? Правильно начало первой мировой
А год смерти Лермонтова 1841год +100=1941 а что было в 1941? Правильно начало великой отечественной......Тото же
Это вам не это
Цитата:
Маркс:
Вам, г-н abaika95, видимо очень нравится быть лидером, поэтому вы довольно часто смотрите не в лицо проблеме, а заглядываете с другой стороны.
Вам, г-н abaika95, видимо очень нравится быть лидером, поэтому вы довольно часто смотрите не в лицо проблеме, а заглядываете с другой стороны.
Проблему надо рассмотреть со всех сторон чтобы решить ее хорошо
Если вы только на лицо ей смотрите то видно дела у вас неважные по жизни)
Цитата:
Нурбанчик:
сть же письмо директора Института географии МОН РК, академика НАН РК Медеу А.Р., что перевод Кустанайской области в административный часовой пояс UTC+5:00 является ОБОСНОВАННЫМ! Но некоторые личности этого не понимают
сть же письмо директора Института географии МОН РК, академика НАН РК Медеу А.Р., что перевод Кустанайской области в административный часовой пояс UTC+5:00 является ОБОСНОВАННЫМ! Но некоторые личности этого не понимают
Очень хороший документ)
Прям ода современной науке
С географической точки зрения перевод Костанайской области с административного часового пояса UTC+6 на UTC +5 является обоснованным,так как на текущий момент РАЗНИЦА между географическим и административным часовым поясами составляет два часа
Спасибо..
Садитесь..
Вам два за урок))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11341
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 18:47
Законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время и введении единого часового пояса на Украине будет рассмотрен Верховной Радой до конца текущей недели.
обьяснение вот такое
///вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил отменить ежегодный переход на зимнее время ради борьбы с «российской агрессией///
обьяснение вот такое
///вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил отменить ежегодный переход на зимнее время ради борьбы с «российской агрессией///
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11341
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 18:49
казалось бы вопрос перевода времени, и вот такое обоснование.
[Исправлено: alex_60, 16.03.2021 - 18:55]
[Исправлено: alex_60, 16.03.2021 - 18:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21377
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 18:57
Цитата:
А Европа то - переходит...
Не возьмём их к себе...
alex_60:
отменить ежегодный переход на зимнее время ради
отменить ежегодный переход на зимнее время ради
А Европа то - переходит...
Не возьмём их к себе...
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 19:16
Цитата:
ООО скоро и там мракобесы появятся)
alex_60:
Законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время и введении единого часового пояса на Украине будет рассмотрен Верховной Радой до конца текущей недели.
Законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время и введении единого часового пояса на Украине будет рассмотрен Верховной Радой до конца текущей недели.
ООО скоро и там мракобесы появятся)
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 19:17
Цитата:
Нельзя так с братами
Вас же как-то взяли в Европу))
drakon:
А Европа то - переходит... Не возьмём их к себе.
А Европа то - переходит... Не возьмём их к себе.
Нельзя так с братами
Вас же как-то взяли в Европу))
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