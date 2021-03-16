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≡ В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41141
В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
Отправлено: 16.03.21 - 17:26
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Министр сельского хозяйства РК и министр финансов РК подписали совместный приказ от 11 марта 2021 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21377
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
Отправлено: 16.03.21 - 17:26
#1
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Если Коз - вывезти, что тогда,
будут делать Козлы?... :lol: ;-)
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