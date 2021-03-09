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≡ Голосуй не голосуй...
 
 
Страница 5 из 6«1...3456»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41141
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 18:24
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В России активно проводятся компании по переводу стрелок то к Московскому времени то наоборот наши же активисты считают жителей Костанайской области \"недолекими\" и не хотят подпускать их к голосованию, аргументируя это тем что голосовать обывателям нельзя,учёные должны решать такие вопросы!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1146
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 21:40
#60
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Цитата:
abaika95:
Россияне довольны решением нашего общественного совета

Судя по комментариям, народ не особо в теме. Особенно про одно с нами время при СССР - это вообще перл. Видно, что никто не в курсе про два часа, просто отреагировали на одинаковую тенденцию и захлопали в ладоши.

Это напомнило анекдот про деда Мороза в Африке, когда он спросил у голодающих детей, хорошо ли они кушают? Дети честно ответили, что кушают плохо. А дедушка сказал: "Ну раз плохо кушаете, то и подарков не увидите".
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
803
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 23:32
#61
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Цитата:
abaika95:
попросту троллю)

Всем известно, что Россия агрессивная, вот и Крым оккупировала.
И дороги не чистят. Хоть у ВЧКашки Боярышника спросите.
Можно ли её (Россию) приводить в качестве примера и аргумента?
Другое дело Хазахстан.
Здесь все по другому.
Кстати, почему вас не интересуют права геев Хазахстана
Признайтесь, вы Погремушка-трольбайка-латентный гомофоб?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7308
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 23:41
#62
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Цитата:
Coopidon:
Кстати, почему вас не интересуют права геев Хазахстана

Потомучто бороться за ваши права мне не интересно,как начнёте так и посмотрим может поддержу)
Цитата:
Coopidon:
Признайтесь, вы Погремушка-трольбайка-латентный гомофоб?

Открою секрет для редакционной погремушки которая отыгрывает здесь якобы дешёвого тролля по вечерам
по психологии чтобы быть латентным чему-то надо в большинстве случаев постояно упоминать о предмете в ненавистной канотации
Но я старался никогда не задевать ваши чуйвства даже при наездах на сталкера всегда был предельно осторожен чтобы не задеть именно эту черту) так что сначала выучи хоть азы о чем пытаешься тролить меня) картонка от телевизора)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7308
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 23:42
#63
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Цитата:
Маркс:
Судя по комментариям, народ не особо в теме.

Как нужные вам коменты выходят то народ срочно избранный как вам не нравятся то сразу народ не тот и живёт не там)
Проходили
Лицемерие обыкновенное)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7308
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 23:50
#64
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Цитата:
Маркс:
Ну все, переобулся товарищ. Видать учебник географии за 6 класс у кого-то взял, выучил про часовые пояса и теперь будет блистать знаниями

Оооой какая тухлая стратегия
Забывать че вам вдалбливали в голову целый год чтобы нести тоже самое )
Слушайте слушайте
Но это не серьезно уже)
Я стараюсь,выкладываюсь
А вы тут несёте аргументы уровня 1 группы детского сада "Лесная сказка"
Ну вы серьезно?
Да тут Нурболванчик иногда больше смысла вкладывает в свои портянки чем вы уже)
Ставлю вам на вид
Готовтесь лучше
Цитата:
Маркс:
Представляю как возненавидят жители того, кто продвинет перевод времени на два часа назад. Может даже памятник поставят.

Вот тут опять лениво подошли к вопросу
Активисты-мракобесы везде твердят что их цель это вернуть нам 1 час чтобы потом добиваться (играть в свое хобби) по стране чтобы вернули нам 2 часа
Так что изучите вопрос чтобы спорить
Иначе ловитесь на раз-два
Цитата:
elektron:
Ну так и вы потерпите! Сами же этим грешите. Кстати прекратите обзывать форумчан, не красиво.

Я не терплю о чем вам и ответил а вы уже терпите)
И да пока форумчане не начнут общаться культурно по питерски,то до этого момента никому ничего не обязан)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6579
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 23:57
#65
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Цитата:
abaika95:
никому ничего не обязан)

конечно, но и чести не делает) ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1146
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 15.03.21 - 08:27
#66
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Цитата:
abaika95:
Активисты-мракобесы везде твердят что их цель это вернуть нам 1 час чтобы потом добиваться (играть в свое хобби) по стране чтобы вернули нам 2 часа

Это же пример тактики настоящего ыорумного тролля. А как ещё называть человека, который сам кричит, что нужно двигать время на два часа назад, но в то же время называет мракобесами даже тех, кто пытается вернуть нормальное время, упрекая их в попытке сделать то, о чем мечтает сам тролль.
Цитата:
abaika95: Я стараюсь,выкладываюсь

Abaika пыжится по жизни
Уравновесить все подряд
Увидит мало ахинеи
Всегда добавит не скупясь
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7308
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 15.03.21 - 15:09
#67
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Цитата:
Маркс:
как ещё называть человека, который сам кричит, что нужно двигать время на два часа назад, но в то же время называет мракобесами даже тех, кто пытается вернуть нормальное время, упрекая их в попытке сделать то, о чем мечтает сам тролль.

Мракобесы пытаются подменять понятия природное время и то которое они хотят,зачем они пыжутся с этим часом всем доказывая что вернувшись к нему мы заживём красиво? Если их дальнейшая цель возвращение ещё часа? Почему сразу не вернуть 2 часа,зачем экспериментировать над людьми? Я против того чтобы людям сначала вернули 1 час и потом ещё 1 через время эти переводы пагубно скажутся на всех а большинством на детях которых мракобесы неистово тут защищают
Пусть сразу добиваются возвращение 2 часов и по всей стране выровнять, но нет для них это не приемлемо ведь это надо столицу атаковать а мракобесы либо боятся столицы либо понимают что там их просто пошлют из этого делаю вывод! Не нужны им переводы,они свое самолюбие просто тешат на региональном уровне якобы они такие правдоборцы чегевары против областного акимата)) их борьба ради борьбы уже,ведь к ним такое внимание приковано,они истерят на камеру могут всякую чушь нести при этом размахивая важными научными бумажками "кто проверять то будет?" (на чем и спалились со враньем) но одного они не учли
Народ не ерошка понимает немножко)))
Цитата:
Маркс:
Abaika пыжится по жизни Уравновесить все подряд Увидит мало ахинеи Всегда добавит не скупясь

Пользуйтесь я вашу ахинею уже неделю дополняю,можете радоваться что к вам такое внимание тут)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1146
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 15.03.21 - 16:25
#68
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Цитата:
abaika95:
Мракобесы пытаются подменять понятия природное время и то которое они хотят

То время, которое хотят мракобесы, используется во всех других областях, городах и весях. Только одна Костанайская область белая и пушистая, живет правильно, сдвинув время на два часа вперед. По вашей логике в Столице и во всех областных городах тоже окопались мракобесы? Ответьте на этот вопрос прямо и ваша позиция сразу станет понятна.
Цитата:
abaika95:
Пользуйтесь я вашу ахинею уже неделю дополняю,можете радоваться что к вам такое внимание тут)

У вас еще и самомнение раздуто практически до мании величия. Вкупе с вашими заблуждениями это порождает необычный эффект, представляющий огромный интерес в некоторых специфических закрытых заведениях. К сожалению, на здешнем форуме такое поведение скорее утомляет, чем радует.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7308
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 10:28
#69
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Цитата:
Маркс:
То время, которое хотят мракобесы, используется во всех других областях, городах и весях. Только одна Костанайская область белая и пушистая, живет правильно, сдвинув время на два часа вперед. По вашей логике в Столице и во всех областных городах тоже окопались мракобесы?

Ну вот вы опять сову на глобус натягиваете)
Что за тактика у вас неумная такая?)
По всему Казахстану время не правильное и не соответствует природному времени
Вот расхождение по городам от истинного полдня 12:00
13:46 Костанай (UTC+6)
13:35 Актау (UTC+5)
13:35 Уральск (UTC+5)
13:33 Атырау (UTC+5)
13:27 Туркестан (UTC+6)
13:23 Петропавловск (UTC+6)
13:22 Кокшетау (UTC+6)
13:22 Шымкент (UTC+6)
13:15 Тараз (UTC+6)
13:14 Нур-Султан (UTC+6)
13:11 Актобе (UTC+5)
13:08 Караганда (UTC+6)
12:52 Алма-Ата (UTC+6)
12:52 Павлодар (UTC+6)
12:48 Талдыкорган (UTC+6)
12:38 Кызылорда (UTC+5)
12:30 Усть-Каменогорск (UTC+6)
И там как раз мракбоесов нет,никто же не верещит в Актау что надо вернуть время к полдню??
Цитата:
Маркс:
Ответьте на этот вопрос прямо и ваша позиция сразу станет понятна

Я свою позицию озвучил в #67
Цитата:
Маркс:
У вас еще и самомнение раздуто практически до мании величия. Вкупе с вашими заблуждениями это порождает необычный эффект, представляющий огромный интерес в некоторых специфических закрытых заведениях. К сожалению, на здешнем форуме такое поведение скорее утомляет, чем радует

Бла бла бла) по факту красиво ответить не смогли) уел я вас сидите уже,ждём что суд скажет

[Исправлено: abaika95, 16.03.2021 - 10:29]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2021
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 12:30
#70
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Цитата:
abaika95:
По всему Казахстану время не правильное и не соответствует природному времени Вот расхождение по городам от истинного полдня 12:00

Аульное образование блещет! Пора давать грамоту за умелое пользование статьей в Википедии, а именно информацией из раздела Полдень в городах Казахстана.

А ничего, что Казахстан расположен в северном полушарии? Летом смещение от истинного полдня вообще не критично, тем более в Кустанае в июне долгота дня достигает 16 часов 58 минут, с восходом солнца в 5:17 и заходом в 22:16 в самый длинный день.
В зимнее время, когда климат далеко не южный, Кустанай находится в аутсайдерах Казахстана по времени восхода солнца, да и все северные регионы в целом, но кустанайцы на первом месте с конца. Для южных областей зимой не так критично опережение времени истинного полдня, на юге зимой продолжительность дня дольше, так в Кустанае в конце декабря самая короткая долгота дня 7 часов 32 минуты, а в Алма-Ате самый короткий день длится 8 часов 59 минут, то есть почти на полтора часа дольше кустанайского.

Вот та же информация, что и у вас абайка, про время полдня в городах Казахстана, только добавлена информация по времени восходя солнца в самый короткий день зимой, здесь картина совершенная иная, но в аутсайдерах так же - Кустанай, да и в целом северные регионы.
13:46 Кустанай (UTC+6) восход с 24.12 по 03.01 – 9:59
13:35 Актау (UTC+5) восход с 27.12 по 08.01 – 9:08
13:35 Уральск (UTC+5) восход с 25.12 по 03.01 – 9:38
13:33 Атырау (UTC+5) восход с 27.12 по 05.01 – 9:18
13:27 Туркестан (UTC+6) восход с 30.12 по 05.01 – 8:59
13:23 Петропавловск (UTC+6) восход с 25.12 по 01.01 – 9:47
13:22 Кокшетау (UTC+6) восход с 26.12 по 31.12 – 9:37
13:22 Шымкент (UTC+6) восход с 29.12 по 08.01 – 8:50
13:15 Тараз (UTC+6) восход с 29.12 по 07.01 – 8:45
13:14 Нур-Султан (UTC+6) восход с 28.12 по 01.01 – 9:18
13:11 Актобе (UTC+5) восход с 25.12 по 04.01 – 9:10
13:08 Караганда (UTC+6) восход с 29.12 по 31.12 – 9:05
12:52 Алма-Ата (UTC+6) восход с 29.12 по 06.01 – 8:24
12:52 Павлодар (UTC+6) восход с 25.12 по 02.01 – 9:01
12:48 Талдыкорган (UTC+6) восход с 27.12 по 07.01 – 8:24
12:38 Кызылорда (UTC+5) восход с 28.12 по 06.01 – 8:15
12:30 Усть-Каменогорск (UTC+6) восход с 25.12 по 01.01 – 8:27

[Исправлено: Нурбанчик, 16.03.2021 - 13:10]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7308
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 14:30
#71
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Цитата:
Нурбанчик:
А ничего, что Казахстан расположен в северном полушарии?

Цитата:
Нурбанчик:
Вот та же информация, что и у вас абайка, про время полдня в городах Казахстана, только добавлена информация по времени восходя солнца в самый короткий день зимой, здесь картина совершенная иная, но в аутсайдерах так же - Кустанай, да и в целом северные регионы.

Ну и к чему твое дополнение?)
Масло масленное какое-то)
по итогу то всервоно время по всему Казахстану троит
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1146
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 15:35
#72
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Цитата:
abaika95:
Вот расхождение по городам от истинного полдня 12:00

Вы, надеюсь, заметили, что мы возглавляем список?
Хорошо, давайте посчитаем среднее время полдня по городам Казахстана в UTC+6:
13:27 Туркестан (UTC+6)
13:23 Петропавловск (UTC+6)
13:22 Кокшетау (UTC+6)
13:22 Шымкент (UTC+6)
13:15 Тараз (UTC+6)
13:14 Нур-Султан (UTC+6)
13:08 Караганда (UTC+6)
12:52 Алма-Ата (UTC+6)
12:52 Павлодар (UTC+6)
12:48 Талдыкорган (UTC+6)
12:30 Усть-Каменогорск (UTC+6)

Сложим все значения и разделим на 11.
Получим среднее время наступления полдня по городам Казахстана - 13:06.
Теперь, г-н abaika95, скажите какое значение времени будет ближе к среднему по городам Казахстана:
Наше нынешнее 13:46-13:06=40 минут.
Или при переводе на час назад 12:46-13:06=-20 минут.
И кто в таком случае мракобесы?

И это даже без учета времени восхода солнца зимой, о чем написал товарищ Нурбанчик:
Цитата:
Нурбанчик:
В зимнее время, когда климат далеко не южный, Кустанай находится в аутсайдерах Казахстана по времени восхода солнца, да и все северные регионы в целом, но кустанайцы на первом месте с конца.


Цитата:
abaika95: уел я вас сидите уже

Вам, г-н abaika95, видимо очень нравится быть лидером, поэтому вы довольно часто смотрите не в лицо проблеме, а заглядываете с другой стороны.
— Как по-татарски: "вперед"?
— Алга!
— А "назад"?
— Развернулся и алга!
(c) КВН
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2021
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 16:45
#73
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Цитата:
Маркс:
И кто в таком случае мракобесы?

Есть же письмо директора Института географии МОН РК, академика НАН РК Медеу А.Р., что перевод Кустанайской области в административный часовой пояс UTC+5:00 является ОБОСНОВАННЫМ!
Но некоторые личности этого не понимают
:lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21377
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 16.03.21 - 17:24
#74
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Так что, О.Ведлер - права?... :lol: ;-)
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