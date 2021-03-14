Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Очистка тротуаров!
Очистка тротуаров!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41139
Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 12:38
Хотелось бы через газету обратиться к руководителю ЖКХи акиму города. Весь город не очищен от снега. Везде сугробы, а если не сугробы, то очищено до льда. Дворы не освещены. Любой выход из дома, причем в любое время суток, чреват тем, что возможны травмы. Сколько человек должно пострадать, прежде чем будут устранены все последствия снегопада?
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21374
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 12:38
Интересно, в Сибирских городах,
весь снег - вывезли?
Как там - тротуары?...
весь снег - вывезли?
Как там - тротуары?...
Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 17:56
У меня подруга живет в Тюмени. У них такого нет. Снег вывезен, тротуары и дороги очищены. И да... Дворы освещены. Я ей отправляю фото нашего города и она в полном шоке... Говорит, что за это их руководсиво отправили б в отставку... А вчера я ей сбрасывала фото когда шла в 9 вечера в Март. Она была в ужасе от наших темных дворов(((. Говорит это ж рай для преступников.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3844
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 18:47
Помню при Кулагине в городе было и чисто и чистили, по крайней мере я так запомнил.
А сейчас это же полный Аздольц!
Снега выпало много, но так не чистят же вообще.
Где Ахметов, он сам не ушёл в отставку после задержания его подчинённых?
Он же вроде пока аким?
А сейчас это же полный Аздольц!
Снега выпало много, но так не чистят же вообще.
Где Ахметов, он сам не ушёл в отставку после задержания его подчинённых?
Он же вроде пока аким?
b
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.08.18
- Сообщений:
- 41
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 20:05
вот почему люди это терпят? сразу надо зафиксировать травму и далее подавать в суд на организацию ответственную за этот участок. чем больше человек будет судиться с этими рукожопами, тем невыгодней им будет оставлять улицы нечищеными!!! так же и с машинами. убивается вся ходовка за несколько месяцев!!!
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 21:16
Я маме предлагала так это не оставлять и подать в суд. Но человеку очень плохо и не до этого((. У нас около мечети сгребли большущую кучу снега и неделю уже любуемся на это(((. Я скажу больше... Наш отдел ЖКХ и акимат это вообще организации, неинесущие никакой ответственности. Прошлым летом у нас провели ремонт двора. При том, что двор у нас был чистенький, уютный и красивый. Мы в общем то и не особо желали ремонта... У нас детская площадка была огорожена забором. И вот уже на протяжении почти года наши соседи бьются над тем, что бы вернули нам наш же забор. Ни отдел ЖКХ,ни акимат, ни ПКСК не хотят вернуть наш же забор, который умтановил на свои деньги бизнесмен с нашего двора. При этом после ремонта у нас не двор, а один сплошной ужас... Насыпали под бордюры земли. И теперь как дожди летом двор превращается в одну большую грязь. Что будет весной даже подумать страшно.. Изуродовали нам ужасно... И куда жаловаться??? Мне кажется у многих претензий к ЖКХ найдется много...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1144
Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 21:56
Цитата:
Да дело совсем не в снеге, летом тоже тротуары никто не чистит. По Абая земля с газонов во время дождя перемещается на тротуарную плитку, а потом даже при малейшем увлажнении там образуется непролазная грязь. За все лето так никто и не чистил.
Вот начальник ЖКХ вещал, что техники хватает. Но техника должна быть и маневренная, и малогабаритная и современная. А то старыми советскими тракторами пытаются чистить плитку, больше маслом протекающим загрязняют. Иногда непонятно, мы в современном мире живём или куда-то в начало прошлого века провалились.
peshexod:
Снега выпало много, но так не чистят же вообще.
Снега выпало много, но так не чистят же вообще.
Да дело совсем не в снеге, летом тоже тротуары никто не чистит. По Абая земля с газонов во время дождя перемещается на тротуарную плитку, а потом даже при малейшем увлажнении там образуется непролазная грязь. За все лето так никто и не чистил.
Вот начальник ЖКХ вещал, что техники хватает. Но техника должна быть и маневренная, и малогабаритная и современная. А то старыми советскими тракторами пытаются чистить плитку, больше маслом протекающим загрязняют. Иногда непонятно, мы в современном мире живём или куда-то в начало прошлого века провалились.
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 15.03.21 - 08:29
Призывать временщиков от власти очищать улицы от снега нынче дело наказуемое! На 5 суток сажают!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 513
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 15.03.21 - 10:14
В одной статье все гурьбой накинулись на парнишку, который митинг по этому поводу хотел устроить, тут же оказывается люди недовольны уборкой. Вызывайте пояснителььную бригаду. Абайки, где вы там)))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11339
Очистка тротуаров!
Отправлено: 15.03.21 - 10:26
Цитата:
на разводе наверное.
план работ на день получают.
Lex:
где вы там)))
где вы там)))
на разводе наверное.
план работ на день получают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7305
Очистка тротуаров!
Отправлено: 15.03.21 - 10:53
Цитата:
Здесь мы,раз сам понять не можешь сейчас растолкуем
Цитата:
Алекс объясни украинцу выше про его друга "кофейного стаканчика" в чем он существенно был не прав а то Леха наверно не понял (зевает)Цитата:
Да это дело такое
Когда были постоянщики местные типо Садвакасова то у нас то тут ого-го-го-го-го!!! Барды везде пели 3 года а сейчас что? Эх эти временщики сидящие по 6 лет на одном месте.....
Lex:
Вызывайте пояснителььную бригаду. Абайки, где вы там)))
Вызывайте пояснителььную бригаду. Абайки, где вы там)))
Здесь мы,раз сам понять не можешь сейчас растолкуем
Цитата:
alex_60:
на разводе наверное. план работ на день получают.
на разводе наверное. план работ на день получают.
Алекс объясни украинцу выше про его друга "кофейного стаканчика" в чем он существенно был не прав а то Леха наверно не понял (зевает)Цитата:
юля елиссева:
Призывать временщиков от власти очищать улицы от снега нынче дело наказуемое
Призывать временщиков от власти очищать улицы от снега нынче дело наказуемое
Да это дело такое
Когда были постоянщики местные типо Садвакасова то у нас то тут ого-го-го-го-го!!! Барды везде пели 3 года а сейчас что? Эх эти временщики сидящие по 6 лет на одном месте.....
Очистка тротуаров!
Отправлено: 15.03.21 - 11:24
Упс.... Мне нельзя на 5 суток))). У меня дочка маленькая))
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 15.03.21 - 21:41
Цитата:
тогда остается вам с дочуркой аки козочки скакать по снежным глыбам и наледи!
Ksy:
пс.... Мне нельзя на 5 суток))). У меня дочка маленькая))
пс.... Мне нельзя на 5 суток))). У меня дочка маленькая))
тогда остается вам с дочуркой аки козочки скакать по снежным глыбам и наледи!
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 80
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 16.03.21 - 00:19
Не только Костанай в сугробах, в Затобольске горы снега и никто их вывозить не торопится. С тротуарами особо не замарачиваются, люди сами себе тропинки, как в лесу, протаптывают. Техника на дорогах не появляется. Скоро начнётся активное таяние снега, весь посёлок будет в воде и грязи.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 07.07.19
- Сообщений:
- 11
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 16.03.21 - 14:46
Да плевать хотел отдел ЖКХ на всех кто снизу. Хоть поубивайтесь все. Они все пешком в "рахат" не ходят. Пока государство нормально не возьмётся за эту проблему - толку не будет. У нас же очистка по одному принципу - всё на обочину! Снег растает - стечёт. Грунт с улиц на обочину - со снегом унесёт. Вот и выходит что на нас грунта за 5 лет см 10-15. А судится я думаю это дохлый номер. Скажут до седых волос дожили,а ходить вас "совецка власть" не научила! Рука руку моет. Круговая порука.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать