Re: Очистка тротуаров!

Отправлено: - 21:16

Я маме предлагала так это не оставлять и подать в суд. Но человеку очень плохо и не до этого((. У нас около мечети сгребли большущую кучу снега и неделю уже любуемся на это(((. Я скажу больше... Наш отдел ЖКХ и акимат это вообще организации, неинесущие никакой ответственности. Прошлым летом у нас провели ремонт двора. При том, что двор у нас был чистенький, уютный и красивый. Мы в общем то и не особо желали ремонта... У нас детская площадка была огорожена забором. И вот уже на протяжении почти года наши соседи бьются над тем, что бы вернули нам наш же забор. Ни отдел ЖКХ,ни акимат, ни ПКСК не хотят вернуть наш же забор, который умтановил на свои деньги бизнесмен с нашего двора. При этом после ремонта у нас не двор, а один сплошной ужас... Насыпали под бордюры земли. И теперь как дожди летом двор превращается в одну большую грязь. Что будет весной даже подумать страшно.. Изуродовали нам ужасно... И куда жаловаться??? Мне кажется у многих претензий к ЖКХ найдется много...