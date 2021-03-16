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≡ Железное здоровье сельчан и избыточная смертность - аналитики изучили статистику "ковидного" года в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41139
Железное здоровье сельчан и избыточная смертность - аналитики изучили статистику "ковидного" года в Казахстане
Отправлено: 16.03.21 - 12:22
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В «коронавирусном» 2020 году число умерших в РК увеличилось к докризисному 2019-му на аномальные 22%. За январь–декабрь 2020 года в РК было зарегистрировано 610,5 тыс. случаев острой инфекции верхних дыхательных путей — сразу на 13,2% больше, чем в 2019 году.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2263
Re: Железное здоровье сельчан и избыточная смертность -...
Отправлено: 16.03.21 - 12:22
#1
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Цитата:
При таком раскладе также могут иметь место всего два варианта объяснения подобной ситуации: либо случаев смертей от COVID-19 в Казахстане всё же значительно больше (до разницы в 10 и более раз), чем показывает официальная статистика, либо происходит что-то не менее страшное и опасное, но неизвестное жителям РК.

Очень успокаивающий вывод.

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13772
Re: Железное здоровье сельчан и избыточная смертность -...
Отправлено: 16.03.21 - 14:40
#2
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Цитата:
Из них 82,6%, или 504 тыс. случаев, зарегистрировано в городской местности, и лишь 17,4%, или 106,5 тыс., — в сельской. Даже с учётом заметно худшей экологической ситуации в городах трудно представить, что эти цифры отражают реальность и сразу 4 из 5 заболевших — действительно горожане.

Источник:

Тут бы ещё статистику по количеству проживающих в сельской и городской местностях. Если из всех жителей Казахстана 4 из 5 - городские жители, то соотношение одинаковое.
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