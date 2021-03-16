Отправлено: - 12:22

При таком раскладе также могут иметь место всего два варианта объяснения подобной ситуации: либо случаев смертей от COVID-19 в Казахстане всё же значительно больше (до разницы в 10 и более раз), чем показывает официальная статистика, либо происходит что-то не менее страшное и опасное, но неизвестное жителям РК.

Цитата:Очень успокаивающий вывод.