Отправлено: - 10:06

maxsaf:

Стив Джобс свой успех повторял многократно, как и Киркоров с Басковым. А Иманбек - автор одного хита. Лотерея.

ACROS:

, а Иманбека завтра могут и забыть: но, у тех нет Гремми и скорее всего уже не будет НИКОГДА, а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.

Цитата:Стив Джобс после своего первого "хита" украденного у ксерокса проволился с макинтошем и с кубом потом на 15 лет вылетел из Эппл) по возвращению ничего сам не создал а просто начал умело продовать продукцию своих инженеров)По сути он автор одного хита который поднял его компанию на высоту....И да Иманбек только начал у него ещё все впереди а у Баскова сзади))Цитата:Это даНо думаю Макса просто из принципа бесит что Грэмми взял человек по имени Иманбек) подкорка уже заработала на негатив