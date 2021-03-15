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≡ «Нерентабельно гонять автобус...» - Кто виноват в отмене маршрута Костанай - село им. Павлова?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41138
«Нерентабельно гонять автобус...» - Кто виноват в отмене маршрута Костанай - село им. Павлова?
Отправлено: 15.03.21 - 11:26
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Село им. И. Павлова (Борис-Романовка) совсем недалеко от Костаная - всего-то 35-40 км. Население - около 2 000 человек. С начала марта вопрос о том, как добраться на работу или учебу, один из главных для местных жителей.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1744
Re: «Невыгодно гонять автобус...» - Кто виноват в отмене...
Отправлено: 15.03.21 - 11:26
#1
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2 000 человек - да это , по нынешним меркам, крупный посёлок, или как власть любит сейчас по новому всё обозначать - ОПОРНЫЙ посёлок.
Никаких проблем , что бы наладить: пускайте каждый день рейсовый автобус и ВСЁ будет окупаться ( там когда жил Серик-автобусник, он приехал в Борис Романовку, с наших краёв , без единый копейки, наладил автобусное сообщение и разбогател).
То что сейчас говорит и власть и перевозчики: - элементарное ВРАНЬЁ и НЕЖЕЛАНИЕ заниматься проблемами народа.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2012
Re: «Невыгодно гонять автобус...» - Кто виноват в отмене...
Отправлено: 15.03.21 - 11:42
#2
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Вы, господа перевозчики, покупайте автобусы, водителей нанимайте. А потом раз и снова карантин и запрет на передвижения между городами и селами. И как хотите, выживайте!.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
181
Re: «Невыгодно гонять автобус...» - Кто виноват в отмене...
Отправлено: 15.03.21 - 12:11
#3
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Интересно почему власть должна решать вопрос доставки людей на работу в город? Если вы нужны работодателю то это проблема работодателя! Как в Германии,проблему проезда решает работодатель! Почему всем всё должны и обязаны? Давно пора разделить котлеты отдельно мухи отдельно!
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
744
Re: «Нерентабельно гонять автобус...» - Кто виноват в отмене...
Отправлено: 16.03.21 - 08:14
#4
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Вот так шаг за шагом откатываемся в средневековье. Поезда отменяют потихоньку, автобусы, самолеты для богатых еще правда курсируют. И не только на селе. В городе тоже. Потом закрывают почту, телеграф, библиотеку, здравпункт и т.д. Хотя в войну! Ежедневно почту носили, работало радио, фильмы показывали. Короче все, что проклятые советы настроили надо разрушить.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7303
«Нерентабельно гонять автобус...» - Кто виноват в отмене маршрута Костанай - село им. Павлова?
Отправлено: 16.03.21 - 10:12
#5
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Цитата:
Дантист:
Короче все, что проклятые советы настроили надо разрушить.

Да хрустобулочники и белое офрицерье также в парижах 20ых годах рассуждало
Вот раньше то раньше! В Елисеевском магазине все было! Хош тебе сёмги хош тебе севрюжины с хреном,почту носили,телеграф работал,трамвай курсировал а потом пришли эти жидо-большевики и все разрушили....эх
В истории уже все было даже причитания)
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