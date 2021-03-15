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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 14:44
Цитата:
Нет разве по исконно Русскагу языку не правильно говорить друг по другу?
Козлов я:
Ну я не знаю тогда, кто из вас ДРУГ, а кто
Ну я не знаю тогда, кто из вас ДРУГ, а кто
Нет разве по исконно Русскагу языку не правильно говорить друг по другу?
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
- Сообщений:
- 2262
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 14:53
Да, правильно. ЗА звучит как простонародное выражение.
Цитата:
Цитата:
В справочнике Д. Э. Розенталя "Управление в русском языке"
указано, что с существительными и местоимениями 3-го лица
правильно "скучать по кому-чему", например: скучать по сыну,
скучать по нему. Но с личными местоимениями
1-го и 2-го лица мн. числа правильно "скучать по ком",
например: скучали по нас, скучаем по вас.
А вот вариант скучать ЗА кем-либо не является нормативным,
выходит за рамки русского литературного языка.
указано, что с существительными и местоимениями 3-го лица
правильно "скучать по кому-чему", например: скучать по сыну,
скучать по нему. Но с личными местоимениями
1-го и 2-го лица мн. числа правильно "скучать по ком",
например: скучали по нас, скучаем по вас.
А вот вариант скучать ЗА кем-либо не является нормативным,
выходит за рамки русского литературного языка.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 18:51
Цитата:
Стив Джобс свой успех повторял многократно, как и Киркоров с Басковым. А Иманбек - автор одного хита. Лотерея.
abaika95:
Ну да так любое произведение можно к этому подвести Ну повезло Джобсу что он графический интерфейс ксерокса доработал и выдал современный вид рабочего стола на ПК) везение просто
Ну да так любое произведение можно к этому подвести Ну повезло Джобсу что он графический интерфейс ксерокса доработал и выдал современный вид рабочего стола на ПК) везение просто
Стив Джобс свой успех повторял многократно, как и Киркоров с Басковым. А Иманбек - автор одного хита. Лотерея.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 18:53
Если человек выиграл лотерею, не важно, миллион или сто миллионов - к нему не пойдут за советом - где лучше покупать лотерейные билеты))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 18:59
а МC Сайлаубек не номинировался?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1744
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 20:26
Цитата:
Не спорю - и Киркоров и Басков - хорошие певцы, даже отличные, особенно Басков с его классическим русским консерваторным образованием, а Иманбека завтра могут и забыть: но, у тех нет Гремми и скорее всего уже не будет НИКОГДА, а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.
maxsaf:
Киркоров с Басковым. А Иманбек - автор одного хита.
Киркоров с Басковым. А Иманбек - автор одного хита.
Не спорю - и Киркоров и Басков - хорошие певцы, даже отличные, особенно Басков с его классическим русским консерваторным образованием, а Иманбека завтра могут и забыть: но, у тех нет Гремми и скорее всего уже не будет НИКОГДА, а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6579
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 21:32
Цитата:
Ну это Вы перегнули - навечно. Лично я его даже и не знаю А те кто и знает, так завтра забудут. Так побрякушку получил и усё.
ACROS:
а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.
а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.
Ну это Вы перегнули - навечно. Лично я его даже и не знаю А те кто и знает, так завтра забудут. Так побрякушку получил и усё.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 09:53
Цитата:
А еще у них нет звания "Женщина года", а у Моргенштерна - есть. Навечно вписал себя в историю в надежде, что вы его Розовое Вино 2 послушаете)))
ACROS:
но, у тех нет Гремми и скорее всего уже не будет НИКОГДА
но, у тех нет Гремми и скорее всего уже не будет НИКОГДА
А еще у них нет звания "Женщина года", а у Моргенштерна - есть. Навечно вписал себя в историю в надежде, что вы его Розовое Вино 2 послушаете)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 09:55
Цитата:
Ха, только вчера его хит I love you переслушал два раза))
alex_60:
а МC Сайлаубек не номинировался?
а МC Сайлаубек не номинировался?
Ха, только вчера его хит I love you переслушал два раза))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:01
Цитата:
Предлагаю переименовать Нур-султан в Imanbek, сразу на латыни. И парню приятно, и вам не привыкать
ACROS:
а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.
а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.
Предлагаю переименовать Нур-султан в Imanbek, сразу на латыни. И парню приятно, и вам не привыкать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:06
Цитата:
Стив Джобс после своего первого "хита" украденного у ксерокса проволился с макинтошем и с кубом потом на 15 лет вылетел из Эппл) по возвращению ничего сам не создал а просто начал умело продовать продукцию своих инженеров)
По сути он автор одного хита который поднял его компанию на высоту....
И да Иманбек только начал у него ещё все впереди а у Баскова сзади))
Цитата:
Это да
Но думаю Макса просто из принципа бесит что Грэмми взял человек по имени Иманбек) подкорка уже заработала на негатив
maxsaf:
Стив Джобс свой успех повторял многократно, как и Киркоров с Басковым. А Иманбек - автор одного хита. Лотерея.
Стив Джобс свой успех повторял многократно, как и Киркоров с Басковым. А Иманбек - автор одного хита. Лотерея.
Стив Джобс после своего первого "хита" украденного у ксерокса проволился с макинтошем и с кубом потом на 15 лет вылетел из Эппл) по возвращению ничего сам не создал а просто начал умело продовать продукцию своих инженеров)
По сути он автор одного хита который поднял его компанию на высоту....
И да Иманбек только начал у него ещё все впереди а у Баскова сзади))
Цитата:
ACROS:
, а Иманбека завтра могут и забыть: но, у тех нет Гремми и скорее всего уже не будет НИКОГДА, а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.
, а Иманбека завтра могут и забыть: но, у тех нет Гремми и скорее всего уже не будет НИКОГДА, а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.
Это да
Но думаю Макса просто из принципа бесит что Грэмми взял человек по имени Иманбек) подкорка уже заработала на негатив
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:11
Цитата:
Мне вообще фиолетово, кто взял Грэмми, или кто выиграл лотерею. А насчет имени я высказался - идеальное для очередного переименования столицы. Или вас что-то не устраивает?
abaika95:
Это да Но думаю Макса просто из принципа бесит что Грэмми взял человек по имени Иманбек) подкорка уже заработала на негатив
Это да Но думаю Макса просто из принципа бесит что Грэмми взял человек по имени Иманбек) подкорка уже заработала на негатив
Мне вообще фиолетово, кто взял Грэмми, или кто выиграл лотерею. А насчет имени я высказался - идеальное для очередного переименования столицы. Или вас что-то не устраивает?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:15
Цитата:
Так филолетово что второй день его тут обсуждаете) Цитата:
Ну если у вас в Канаде есть традиция называть столицы в честь победителей Грэмми то покажите пример,мы посмотрим,посмеемся)
maxsaf:
Мне вообще фиолетово, кто взял Грэмми, или кто выиграл лотерею
Мне вообще фиолетово, кто взял Грэмми, или кто выиграл лотерею
Так филолетово что второй день его тут обсуждаете) Цитата:
maxsaf:
А насчет имени я высказался - идеальное для очередного переименования столицы. Или вас что-то не устраивает?
А насчет имени я высказался - идеальное для очередного переименования столицы. Или вас что-то не устраивает?
Ну если у вас в Канаде есть традиция называть столицы в честь победителей Грэмми то покажите пример,мы посмотрим,посмеемся)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:19
Цитата:
Меня единственно что действительно зацепило - то что его назвали тут чуть ли не самым крутым музыкантом в СНГ. А не то, что ему Грэмми дали. Это не одно и то же. Юркису вон, медаль Путин вручил, но это его не делает крутым музыкантом.
abaika95:
Так филолетово что второй день его тут обсуждаете)
Так филолетово что второй день его тут обсуждаете)
Меня единственно что действительно зацепило - то что его назвали тут чуть ли не самым крутым музыкантом в СНГ. А не то, что ему Грэмми дали. Это не одно и то же. Юркису вон, медаль Путин вручил, но это его не делает крутым музыкантом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:21
Цитата:
Да мы вообще тут отстали, даже в честь Премьер-министров столицу не переименовываем)
abaika95:
Ну если у вас в Канаде есть традиция называть столицы в честь победителей Грэмми то покажите пример,мы посмотрим,посмеемся)
Ну если у вас в Канаде есть традиция называть столицы в честь победителей Грэмми то покажите пример,мы посмотрим,посмеемся)
Да мы вообще тут отстали, даже в честь Премьер-министров столицу не переименовываем)
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