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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 88 из 88«1...868788
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7303
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 14:44
#1306
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Цитата:
Козлов я:
Ну я не знаю тогда, кто из вас ДРУГ, а кто

Нет разве по исконно Русскагу языку не правильно говорить друг по другу?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2262
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 14:53
#1307
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Да, правильно. ЗА звучит как простонародное выражение.

Цитата:
В справочнике Д. Э. Розенталя "Управление в русском языке"
указано, что с существительными и местоимениями 3-го лица
правильно "скучать по кому-чему", например: скучать по сыну,
скучать по нему. Но с личными местоимениями
1-го и 2-го лица мн. числа правильно "скучать по ком",
например: скучали по нас, скучаем по вас.
А вот вариант скучать ЗА кем-либо не является нормативным,
выходит за рамки русского литературного языка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 18:51
#1308
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Цитата:
abaika95:
Ну да так любое произведение можно к этому подвести Ну повезло Джобсу что он графический интерфейс ксерокса доработал и выдал современный вид рабочего стола на ПК) везение просто

Стив Джобс свой успех повторял многократно, как и Киркоров с Басковым. А Иманбек - автор одного хита. Лотерея. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 18:53
#1309
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Если человек выиграл лотерею, не важно, миллион или сто миллионов - к нему не пойдут за советом - где лучше покупать лотерейные билеты))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 18:59
#1310
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а МC Сайлаубек не номинировался?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1744
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 20:26
#1311
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Цитата:
maxsaf:
Киркоров с Басковым. А Иманбек - автор одного хита.


Не спорю - и Киркоров и Басков - хорошие певцы, даже отличные, особенно Басков с его классическим русским консерваторным образованием, а Иманбека завтра могут и забыть: но, у тех нет Гремми и скорее всего уже не будет НИКОГДА, а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6579
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.03.21 - 21:32
#1312
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Цитата:
ACROS:
а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.

Ну это Вы перегнули - навечно. Лично я его даже и не знаю ;-) А те кто и знает, так завтра забудут. Так побрякушку получил и усё. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 09:53
#1313
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Цитата:
ACROS:
но, у тех нет Гремми и скорее всего уже не будет НИКОГДА

А еще у них нет звания "Женщина года", а у Моргенштерна - есть. Навечно вписал себя в историю в надежде, что вы его Розовое Вино 2 послушаете)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 09:55
#1314
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Цитата:
alex_60:
а МC Сайлаубек не номинировался?

Ха, только вчера его хит I love you переслушал два раза))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:01
#1315
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Цитата:
ACROS:
а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.

Предлагаю переименовать Нур-султан в Imanbek, сразу на латыни. И парню приятно, и вам не привыкать :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7303
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:06
#1316
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Цитата:
maxsaf:
Стив Джобс свой успех повторял многократно, как и Киркоров с Басковым. А Иманбек - автор одного хита. Лотерея.

Стив Джобс после своего первого "хита" украденного у ксерокса проволился с макинтошем и с кубом потом на 15 лет вылетел из Эппл) по возвращению ничего сам не создал а просто начал умело продовать продукцию своих инженеров)
По сути он автор одного хита который поднял его компанию на высоту....
И да Иманбек только начал у него ещё все впереди а у Баскова сзади))
Цитата:
ACROS:
, а Иманбека завтра могут и забыть: но, у тех нет Гремми и скорее всего уже не будет НИКОГДА, а этот парень себя уже НАВЕЧНО вписал в мировую поп.культуру.

Это да
Но думаю Макса просто из принципа бесит что Грэмми взял человек по имени Иманбек) подкорка уже заработала на негатив
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:11
#1317
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Цитата:
abaika95:
Это да Но думаю Макса просто из принципа бесит что Грэмми взял человек по имени Иманбек) подкорка уже заработала на негатив

Мне вообще фиолетово, кто взял Грэмми, или кто выиграл лотерею. А насчет имени я высказался - идеальное для очередного переименования столицы. Или вас что-то не устраивает? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7303
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:15
#1318
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Цитата:
maxsaf:
Мне вообще фиолетово, кто взял Грэмми, или кто выиграл лотерею

Так филолетово что второй день его тут обсуждаете) Цитата:
maxsaf:
А насчет имени я высказался - идеальное для очередного переименования столицы. Или вас что-то не устраивает?

Ну если у вас в Канаде есть традиция называть столицы в честь победителей Грэмми то покажите пример,мы посмотрим,посмеемся)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:19
#1319
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Цитата:
abaika95:
Так филолетово что второй день его тут обсуждаете)

Меня единственно что действительно зацепило - то что его назвали тут чуть ли не самым крутым музыкантом в СНГ. А не то, что ему Грэмми дали. Это не одно и то же. Юркису вон, медаль Путин вручил, но это его не делает крутым музыкантом. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9981
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.03.21 - 10:21
#1320
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Цитата:
abaika95:
Ну если у вас в Канаде есть традиция называть столицы в честь победителей Грэмми то покажите пример,мы посмотрим,посмеемся)

Да мы вообще тут отстали, даже в честь Премьер-министров столицу не переименовываем)
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