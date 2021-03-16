Re: "Тобол" одолел "Барсов Атырау" в...

Отправлено: - 09:33

почему то название вида спорта,

в котором выступают эти команды и игроки,

не озвучено не тексте,ни в заголовке.

только фото что-то поясняет. но и то для тех кто

что то в этом понимает.