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≡ БК "Тобол" одолел "Барсов Атырау" в овертайме и вышел в финал
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41138
БК "Тобол" одолел "Барсов Атырау" в овертайме и вышел в финал
Отправлено: 16.03.21 - 09:33
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Атыраускому коллективу удалось стать промежуточным лидером в середине первого периода, но их преимущество было очень хрупким, всего 4 очка и "Тобол" это доказал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11339
Re: "Тобол" одолел "Барсов Атырау" в...
Отправлено: 16.03.21 - 09:33
#1
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почему то название вида спорта,
в котором выступают эти команды и игроки,
не озвучено не тексте,ни в заголовке.
только фото что-то поясняет. но и то для тех кто
что то в этом понимает.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
274
Re: БК "Тобол" одолел "Барсов Атырау" в...
Отправлено: 16.03.21 - 09:56
#2
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Цитата:
alex_60:
почему то название вида спорта, в котором выступают эти команды и игроки, не озвучено не тексте,ни в заголовке. только фото что-то поясняет. но и то для тех кто что то в этом понимает.


Вы правы. Исправили.
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