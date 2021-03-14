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≡ Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41137
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 14.03.21 - 12:41
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Многие эксперты забывают, что все, кто сидит за решеткой за взяточничество, это бывшие мальчики и девочки, которые ходили в школу, учились в университете и даже не слышали, что такое коррупция. Так откуда же они о ней узнали?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7299
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 15.03.21 - 14:54
#15
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Что конкретно публиковать решает главный редактор. Мы стараемся не отказывать в публикации частных мнений, даже если позиция автора нам не близка. Главное - постараться аргументированно его доказать. Это ли не свобода слова в чистом виде?

Это не свобода слова
Это просто публикация мнения которое вам не близко и на которое вы даёте свой комментарий под статьей) это называется плюрализм, как бы и мнение дали и тут же обсудили
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Лично мне кажется это частное мнение очень хорошо иллюстрирует о чем готова и хочет антикоррупционная служба вести диалог.

Частное мнение не может быть олицетворением политики всей антикоррупционной службы иначе это уже не частное мнение а просто пропагандистский материал от сотрудника)
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
И я надеюсь, что наши читатели способны самостоятельно анализировать прочитанное и делать собственные выводы.

Оо ну этого у читателей не отнять)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6579
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 16.03.21 - 00:50
#16
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Цитата:
Coopidon:
По вопросу преподавателей с вами не согласен. Там- как раз та система, о которой речь выше.

Ну если речь про сегодняшнюю систему, то всё может быть.
Я как бы про ту, что уже нет. Всех кого знаю, общались "ровно" все без взяток и поступили и отучились. В том числе и в других Уч. заведениях. Про МГУ и ИМХО не скажу. ;-)
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