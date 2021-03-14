Отправлено: - 14:54

Георгий ГОВОРОВ:

Что конкретно публиковать решает главный редактор. Мы стараемся не отказывать в публикации частных мнений, даже если позиция автора нам не близка. Главное - постараться аргументированно его доказать. Это ли не свобода слова в чистом виде?

Георгий ГОВОРОВ:

Лично мне кажется это частное мнение очень хорошо иллюстрирует о чем готова и хочет антикоррупционная служба вести диалог.

Георгий ГОВОРОВ:

И я надеюсь, что наши читатели способны самостоятельно анализировать прочитанное и делать собственные выводы.

Цитата:Это не свобода словаЭто просто публикация мнения которое вам не близко и на которое вы даёте свой комментарий под статьей) это называется плюрализм, как бы и мнение дали и тут же обсудилиЦитата:Частное мнение не может быть олицетворением политики всей антикоррупционной службы иначе это уже не частное мнение а просто пропагандистский материал от сотрудника)Цитата:Оо ну этого у читателей не отнять)