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Victor Yang:



[Исправлено: elektron, 15.03.2021 - 19:16]

Цитата:Да юля права)Главными отличиями между сувенирным и настоящим оружием являются следующие. Во-первых, сувенирное оружие является намного безопаснее настоящего. Этому способствует целый ряд характеристик:Сувенирное оружие не затачивается, поэтому поранить кого-то или даже себя им невозможно. Более того, современные производители сувенирного оружия обезопасили своих клиентов еще серьезнее. На данный момент практически на каждом изделии делается специальный подпил, который исключает возможность наточить сувенирное оружие и использовать не по назначению. В случае таковой попытки изделие попросту ломается.Материал изготовления сувенирного оружия намного мягче, чем у настоящего, поэтому причинить вред кому-либо при помощи такого изделия будет сложно. Во-вторых, главная функция сувенирного оружия – эстетическая. Именно поэтому такое изделие намного красивее, чем настоящее оружие. Будучи элементом интерьера или коллекции, сувенирное оружие обильно декорируется. Мастера уделяют много внимания мелким деталям, которые в общей сложности создают нужный образ настоящего произведения оружейного искусства.По фото боярышникова ничего этого определить невозможно.ПС: кроме - сувенирное оружие обильно декорируется. Мастера уделяют много внимания мелким деталям, которые в общей сложности создают нужный образ настоящего произведения оружейного искусства.