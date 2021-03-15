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≡ Подросток попал в больницу в результате конфликта со сверстником в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41137
Подросток попал в больницу в результате конфликта со сверстником в Костанае
Отправлено: 15.03.21 - 18:28
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Инцидент произошел 13 марта. 15-летний подросток с телесными повреждениями был доставлен в детскую областную больницу. Факт ранения несовершеннолетнего подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21373
Re: Подросток попал в больницу в результате конфликта со...
Отправлено: 15.03.21 - 18:28
#1
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Тут - покушение, на убиство... 8-) :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
181
Re: Подросток попал в больницу в результате конфликта со...
Отправлено: 15.03.21 - 19:06
#2
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А между сувенирным и настоящим ножом какая разница?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2012
Re: Подросток попал в больницу в результате конфликта со...
Отправлено: 15.03.21 - 21:37
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ширина лезвия и уровень заточки.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
181
Re: Подросток попал в больницу в результате конфликта со...
Отправлено: 15.03.21 - 21:52
#4
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Цитата:
юля елиссева:
ширина лезвия и уровень заточки.





Сувенирный нож Златоустовской оружейной фабрики!Так я разницы не вижу..ни в ширине не в уровне заточки!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13771
Re: Подросток попал в больницу в результате конфликта со...
Отправлено: 15.03.21 - 23:51
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А между сувенирным и настоящим ножом какая разница?

Видимо, только во внешнем оформлении.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6579
Подросток попал в больницу в результате конфликта со сверстником в Костанае
Отправлено: 16.03.21 - 00:08
#6
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Цитата:
Victor Yang:

Да юля права)
Главными отличиями между сувенирным и настоящим оружием являются следующие. Во-первых, сувенирное оружие является намного безопаснее настоящего. Этому способствует целый ряд характеристик:Сувенирное оружие не затачивается, поэтому поранить кого-то или даже себя им невозможно. Более того, современные производители сувенирного оружия обезопасили своих клиентов еще серьезнее. На данный момент практически на каждом изделии делается специальный подпил, который исключает возможность наточить сувенирное оружие и использовать не по назначению. В случае таковой попытки изделие попросту ломается.Материал изготовления сувенирного оружия намного мягче, чем у настоящего, поэтому причинить вред кому-либо при помощи такого изделия будет сложно. Во-вторых, главная функция сувенирного оружия – эстетическая. Именно поэтому такое изделие намного красивее, чем настоящее оружие. Будучи элементом интерьера или коллекции, сувенирное оружие обильно декорируется. Мастера уделяют много внимания мелким деталям, которые в общей сложности создают нужный образ настоящего произведения оружейного искусства.

По фото боярышникова ничего этого определить невозможно. :lol:
ПС: кроме - сувенирное оружие обильно декорируется. Мастера уделяют много внимания мелким деталям, которые в общей сложности создают нужный образ настоящего произведения оружейного искусства. ;-)

[Исправлено: elektron, 15.03.2021 - 19:16]
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