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≡ Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41137
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 16:23
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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 20 марта в Сити-центре, начало работы - в 9.00. Как сообщили "НГ" в отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20 %.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2012
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 22:02
#15
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Цитата:
alex_60:
а факту тут главным должно быть фото ЛСК на плече наперевес.

Марик, народ требует твоё фото с ляжкой самки конины на плече
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6579
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 23:13
#16
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Драг пора в Костанай за свежатиной лететь. ;-)
Хорош "прострочку" хавать, пора и свежатины Цитата:
юля елиссева:
гуано и палок

попробовать))) :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6579
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 23:15
#17
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Лично я воздержусь , не обессудь. Лучше на просрочке посижу. :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1144
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 23:37
#18
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Цитата:
юля елиссева:
Марик, народ требует твоё фото с ляжкой самки конины на плече

Ему не до фото, он тренируется, бегая по квартире с муляжом, чтобы не опростоволоситься на ярмарке.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6579
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 23:40
#19
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Цитата:
Маркс:
Ему не до фото, он тренируется

ещё 5-ть дне в запасе, а потом на старт.)) :lol:
Или 4-ре :oops:

[Исправлено: elektron, 15.03.2021 - 18:42]
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10120
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 16.03.21 - 00:25
#20
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Страница 2 из 2«12
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