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≡ В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое рудоуправление
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41137
В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое рудоуправление
Отправлено: 15.03.21 - 13:40
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В Аркалыке остановило почти все работы Торгайское бокситовое рудоуправление, сообщили в пресс-службе группы компаний ERG. Запасы бокситов в Аркалыке полностью отработаны. Многие сотрудники предприятия получила работу на других заводах ERG.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7299
Re: В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое...
Отправлено: 15.03.21 - 13:40
#1
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Ну вот и всё
Как на Марсе люди жили ради этого производства
Теперь город надо расселять
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4547
Re: В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое...
Отправлено: 15.03.21 - 13:57
#2
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Мои друзья земляки не унывают, наоборот , полны решимости поднимать город. Недавно супермаркет Мечта открылась, какие-то производства намерены наладить. Самое удивительное, власти объявили, якобы руда закончилось, по этой причине свернули градообразующее предприятие. Шепчут, Сарыбай тоже на подходе, мол лет пять ещё и Рудный повторит судьбу Аркалыка. Ну что же, посмотрим.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
127
Re: В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое...
Отправлено: 15.03.21 - 14:53
#3
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Рудный Качары спасают. Там на лет 70 запасов руды.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1290
Re: В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое...
Отправлено: 15.03.21 - 16:19
#4
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Цитата:
Многие сотрудники предприятия получила работу на других заводах ERG


Цитата:
На 1 января 2020 году штатная численность ТБРУ составляла 681 человек


Цитата:
В августе 2020 года в Аркалыке прошла ярмарка вакансий для сотрудников ТБРУ. Рабочие места им предложили 15 компаний города и предприятия ERG, трудоустроены 84 человека. Ещё 123 сотрудника переведены на другие предприятия ERG.


Это "многие"???
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1290
Re: В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое...
Отправлено: 15.03.21 - 16:37
#5
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681/100=6,81 - это 1 (один) процент от общей численности сотрудников предприятия.
84/6,81=12% трудоустроены в других местах;
123/6,81=18% переведены на другие предприятия;
12%+18%=30% остались с работой. Остальные 70% (477) человек пошли на улицу.
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
23
Re: В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое...
Отправлено: 15.03.21 - 17:15
#6
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. Многие сотрудники предприятия получила работу
Это как?
Ашипке,однака...
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
856
Re: В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое...
Отправлено: 15.03.21 - 22:05
#7
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Машкевич на рекультивацию земель народ оставил? Или что это такое - не слышал?
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