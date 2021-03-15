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Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41137
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 16:23
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 20 марта в Сити-центре, начало работы - в 9.00. Как сообщили "НГ" в отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20 %.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 181
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 16:23
Представляю как будут биться за куриные яйца по такой цене! Дело конечно благородное и нужное, особенно для людей с низким доходом.
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 16:46
Жасканатовское яйцо С1 в супермаркетах "Азия" итак стоит по 390 за десяток.
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 16:51
Цитата:
масло сливочное кг 2000
что правда что ли? такое бывает? Пишите сразу, что это обыкновенный спред.
масло сливочное кг 2000
что правда что ли? такое бывает? Пишите сразу, что это обыкновенный спред.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21373
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 17:13
Цитата:
Неужели, масло, стоит - дороже?...
юля елиссева:
Пишите сразу, что это обыкновенный спред.
Пишите сразу, что это обыкновенный спред.
Неужели, масло, стоит - дороже?...
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 17:18
Цитата:
Добринец подтвердит, что не бывает сливочного масла по 2 тысячи за кило.
drakon:
Неужели, масло, стоит - дороже?...
Неужели, масло, стоит - дороже?...
Добринец подтвердит, что не бывает сливочного масла по 2 тысячи за кило.
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 19:06
Цитата:
что ты вкладываешь в понятие настоящее сливочное масло. 72.5,82.5
чем больше жира и меньше воды то настояшее?
а спред и за 600-800 тенге продают.
юля елиссева:
что не бывает сливочного
что не бывает сливочного
что ты вкладываешь в понятие настоящее сливочное масло. 72.5,82.5
чем больше жира и меньше воды то настояшее?
а спред и за 600-800 тенге продают.
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 19:08
а факту тут главным должно быть фото
ЛСК на плече наперевес.
ЛСК на плече наперевес.
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 19:11
абайка95 что то говорил, что конину скоро
будет есть.
недорогая смотрю, дешевле сливочного масла.
[Исправлено: alex_60, 15.03.2021 - 19:14]
будет есть.
недорогая смотрю, дешевле сливочного масла.
[Исправлено: alex_60, 15.03.2021 - 19:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 181
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 19:18
Цитата:
Наверное это были социальные...в Меркурии 460 за десятокк.
юля елиссева:
Жасканатовское яйцо С1 в супермаркетах "Азия" итак стоит по 390 за десяток.
Жасканатовское яйцо С1 в супермаркетах "Азия" итак стоит по 390 за десяток.
Наверное это были социальные...в Меркурии 460 за десятокк.
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 19:22
по 400 боровские, первый раз увидел. с1
в с. в субботу. не социальные.
[Исправлено: alex_60, 15.03.2021 - 19:23]
в с. в субботу. не социальные.
[Исправлено: alex_60, 15.03.2021 - 19:23]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1144
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 20:24
Колбаса полукопчёная за 1100-1400 тенге. За такую цену там механическая обвалка, сухожилия да кости.
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 21:33
Цитата:
сливочное масло - это продукт сделанный из сливок. И, таки да, он может быть жирностью как 72, так и 82%. Натуральное сливочное масло не может стоить 2 тысячи таньга.
Цитата:
лежат всегда в продаже в "Азии" С-1 - 390 тенге, С-0 - 450 тенге. И никакого ажиотажа нет.
[Исправлено: юля елиссева, 15.03.2021 - 21:35]
alex_60:
что ты вкладываешь в понятие настоящее сливочное масло. 72.5,82.5 чем больше жира и меньше воды то настояшее?
что ты вкладываешь в понятие настоящее сливочное масло. 72.5,82.5 чем больше жира и меньше воды то настояшее?
сливочное масло - это продукт сделанный из сливок. И, таки да, он может быть жирностью как 72, так и 82%. Натуральное сливочное масло не может стоить 2 тысячи таньга.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Наверное это были социальные...в Меркурии 460 за десятокк.
Наверное это были социальные...в Меркурии 460 за десятокк.
лежат всегда в продаже в "Азии" С-1 - 390 тенге, С-0 - 450 тенге. И никакого ажиотажа нет.
[Исправлено: юля елиссева, 15.03.2021 - 21:35]
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 21:34
Цитата:
и гуано и палок.. так принято называть состав таких продуктов
olegggon:
1100-1400 тенге. За такую цену там механическая обвалка, сухожилия да кости.
1100-1400 тенге. За такую цену там механическая обвалка, сухожилия да кости.
и гуано и палок.. так принято называть состав таких продуктов
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 15
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 21:52
🤣🤣🤣 Сказка
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