Отправлено: - 21:33

alex_60:

что ты вкладываешь в понятие настоящее сливочное масло. 72.5,82.5 чем больше жира и меньше воды то настояшее?

ПолиграфЪ Боярышников:

Наверное это были социальные...в Меркурии 460 за десятокк.

[Исправлено: юля елиссева, 15.03.2021 - 21:35]

Цитата:сливочное масло - это продукт сделанный из сливок. И, таки да, он может быть жирностью как 72, так и 82%. Натуральное сливочное масло не может стоить 2 тысячи таньга.Цитата:лежат всегда в продаже в "Азии" С-1 - 390 тенге, С-0 - 450 тенге. И никакого ажиотажа нет.