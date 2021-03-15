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≡ Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41137
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 16:23
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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 20 марта в Сити-центре, начало работы - в 9.00. Как сообщили "НГ" в отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20 %.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
181
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 16:23
#1
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Представляю как будут биться за куриные яйца по такой цене! Дело конечно благородное и нужное, особенно для людей с низким доходом.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2012
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 16:46
#2
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Жасканатовское яйцо С1 в супермаркетах "Азия" итак стоит по 390 за десяток.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2012
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 16:51
#3
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Цитата:

масло сливочное кг 2000

что правда что ли? такое бывает? Пишите сразу, что это обыкновенный спред.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21373
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 17:13
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Пишите сразу, что это обыкновенный спред.

Неужели, масло, стоит - дороже?... :-o
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2012
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 17:18
#5
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Цитата:
drakon:
Неужели, масло, стоит - дороже?...

Добринец подтвердит, что не бывает сливочного масла по 2 тысячи за кило.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11338
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 19:06
#6
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Цитата:
юля елиссева:
что не бывает сливочного


что ты вкладываешь в понятие настоящее сливочное масло. 72.5,82.5
чем больше жира и меньше воды то настояшее?
а спред и за 600-800 тенге продают.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11338
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 19:08
#7
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а факту тут главным должно быть фото
ЛСК на плече наперевес.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11338
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 19:11
#8
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абайка95 что то говорил, что конину скоро
будет есть.
недорогая смотрю, дешевле сливочного масла.

[Исправлено: alex_60, 15.03.2021 - 19:14]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
181
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 19:18
#9
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Цитата:
юля елиссева:
Жасканатовское яйцо С1 в супермаркетах "Азия" итак стоит по 390 за десяток.


Наверное это были социальные...в Меркурии 460 за десятокк.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11338
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 19:22
#10
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по 400 боровские, первый раз увидел. с1
в с. в субботу. не социальные.

[Исправлено: alex_60, 15.03.2021 - 19:23]
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1144
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 20:24
#11
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Колбаса полукопчёная за 1100-1400 тенге. За такую цену там механическая обвалка, сухожилия да кости.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2012
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 21:33
#12
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Цитата:
alex_60:
что ты вкладываешь в понятие настоящее сливочное масло. 72.5,82.5 чем больше жира и меньше воды то настояшее?

сливочное масло - это продукт сделанный из сливок. И, таки да, он может быть жирностью как 72, так и 82%. Натуральное сливочное масло не может стоить 2 тысячи таньга.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Наверное это были социальные...в Меркурии 460 за десятокк.

лежат всегда в продаже в "Азии" С-1 - 390 тенге, С-0 - 450 тенге. И никакого ажиотажа нет.

[Исправлено: юля елиссева, 15.03.2021 - 21:35]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2012
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 21:34
#13
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Цитата:
olegggon:
1100-1400 тенге. За такую цену там механическая обвалка, сухожилия да кости.

и гуано и палок.. так принято называть состав таких продуктов
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
15
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 21:52
#14
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🤣🤣🤣 Сказка
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