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≡ Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41137
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 16:23
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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 20 марта в Сити-центре, начало работы - в 9.00. Как сообщили "НГ" в отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20 %.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
174
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 16:23
#1
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Представляю как будут биться за куриные яйца по такой цене! Дело конечно благородное и нужное, особенно для людей с низким доходом.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2007
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 16:46
#2
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Жасканатовское яйцо С1 в супермаркетах "Азия" итак стоит по 390 за десяток.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2007
Re: Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут...
Отправлено: 15.03.21 - 16:51
#3
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Цитата:

масло сливочное кг 2000

что правда что ли? такое бывает? Пишите сразу, что это обыкновенный спред.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21371
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 17:13
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Пишите сразу, что это обыкновенный спред.

Неужели, масло, стоит - дороже?... :-o
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2007
Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Отправлено: 15.03.21 - 17:18
#5
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Цитата:
drakon:
Неужели, масло, стоит - дороже?...

Добринец подтвердит, что не бывает сливочного масла по 2 тысячи за кило.
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