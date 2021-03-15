Re: В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое...

Отправлено: - 13:57

Мои друзья земляки не унывают, наоборот , полны решимости поднимать город. Недавно супермаркет Мечта открылась, какие-то производства намерены наладить. Самое удивительное, власти объявили, якобы руда закончилось, по этой причине свернули градообразующее предприятие. Шепчут, Сарыбай тоже на подходе, мол лет пять ещё и Рудный повторит судьбу Аркалыка. Ну что же, посмотрим.