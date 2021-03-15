Re: «Есть кому позвонить?» - На процессе по обвинению...

Отправлено: - 12:35

Меня регулярно один жирный гайшник останавливал, документы всё рассматривал, однажды только выехал и дочка застегнулась только на трассе, тот увидел и стал угрожать. Я ответил, что только отъехал от дома и наверное поеду финпол писать заявку. Перепуганный постовой сразу отдал документы