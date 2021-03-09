Отправлено: - 23:50

Маркс:

Ну все, переобулся товарищ. Видать учебник географии за 6 класс у кого-то взял, выучил про часовые пояса и теперь будет блистать знаниями

Маркс:

Представляю как возненавидят жители того, кто продвинет перевод времени на два часа назад. Может даже памятник поставят.

elektron:

Ну так и вы потерпите! Сами же этим грешите. Кстати прекратите обзывать форумчан, не красиво.

Цитата:Оооой какая тухлая стратегияЗабывать че вам вдалбливали в голову целый год чтобы нести тоже самое )Слушайте слушайтеНо это не серьезно уже)Я стараюсь,выкладываюсьА вы тут несёте аргументы уровня 1 группы детского сада "Лесная сказка"Ну вы серьезно?Да тут Нурболванчик иногда больше смысла вкладывает в свои портянки чем вы уже)Ставлю вам на видГотовтесь лучшеЦитата:Вот тут опять лениво подошли к вопросуАктивисты-мракобесы везде твердят что их цель это вернуть нам 1 час чтобы потом добиваться (играть в свое хобби) по стране чтобы вернули нам 2 часаТак что изучите вопрос чтобы споритьИначе ловитесь на раз-дваЦитата:Я не терплю о чем вам и ответил а вы уже терпите)И да пока форумчане не начнут общаться культурно по питерски,то до этого момента никому ничего не обязан)