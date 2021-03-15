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≡ Обменять банкноты 2006 года выпуска можно будет бессрочно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41137
Обменять банкноты 2006 года выпуска можно будет бессрочно
Отправлено: 15.03.21 - 16:24
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Нацбанк принял решение установить бессрочный период обмена банкнот образца 2006 года, обращение которых закончилось 1 февраля 2021 года. Информация по возобновлению обмена банкнот будет размещена на официальном сайте Нацбанка и в СМИ.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7800
Re: Обменять банкноты 2006 года выпуска можно будет бессрочно
Отправлено: 15.03.21 - 16:24
#1
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Да неужели,наконец то дошло,что это деньги и эксперименты здесь не нужны.
Напечатали денежку будьте добры принимайте пока она не рассыпется от старости.
С этими обменами заморочили людям голову,с какой это кстати купюра которая вчера ещё была настоящая сегодня уже не платёжеспосбная?
Покупатели уже не знают что в ходу,а что нет.
200 с рукой даже бестолковые экспедиторы не принимают.
1000 с головой то же в чёрном списке,а от купюры ОБСЕ вообще шарохаются как от чумы.
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