Re: Обменять банкноты 2006 года выпуска можно будет бессрочно

Отправлено: - 16:24

Да неужели,наконец то дошло,что это деньги и эксперименты здесь не нужны.

Напечатали денежку будьте добры принимайте пока она не рассыпется от старости.

С этими обменами заморочили людям голову,с какой это кстати купюра которая вчера ещё была настоящая сегодня уже не платёжеспосбная?

Покупатели уже не знают что в ходу,а что нет.

200 с рукой даже бестолковые экспедиторы не принимают.

1000 с головой то же в чёрном списке,а от купюры ОБСЕ вообще шарохаются как от чумы.