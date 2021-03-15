Отправлено: - 13:02

Гога:

-Это я и сам знаю.Но как в статье написано??

[Исправлено: юля елиссева, 15.03.2021 - 13:03]

Цитата:видимо корреспондент Tengrinews.kz решил передать дословно не совсем верно изложенную мысль турагента.Хотя, на кой нужны эти турагества, когда любые туры можно напрямую покупать на сайтах у туроператоров, не платя при этом проценты турагентству?