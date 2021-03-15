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Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41132
Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 11:51
Спустя год эпидемии коронавируса туристический бизнес все еще продолжает подсчитывать убытки и упущенную прибыль. О том, как COVID-19 повлиял на выездной туризм, с чем пришлось столкнуться и как выходить из ситуации, рассказала владелица турагентства из Костаная.
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Re: Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 11:51
Цитата:
Цитата:
А что они хотели? Чтобы государство скупало у них путевки или что?
Было ужасно, никакой поддержки со стороны государства не было.
Цитата:
Туроператоры, слава Богу, не обанкротились. В этом смысле очень хорошо поддержало государство
А что они хотели? Чтобы государство скупало у них путевки или что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 173
Re: Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 11:58
Зачем плакать? Весь мир пострадал от ковида ! Не всегда коту масленица! Зачем переживаешь за клиентов? Желаешь что бы твой клиенты побольше завезли в Костанай мутивированный ковид? Ах.да...деньги не пахнут! Я знаю многих наших людей которые купили себе дачи в курортной зоне в Турции и в ваших услугах больше не нуждаются! И отдых выходит гораздо дешевле! Сами ездят отдыхают и своим друзьям передают ключи.
Re: Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 12:06
Цитата:
И поясните пожалуйста, зачем 3 менеджерам 150 кв. м? Может дело все таки не в государстве, а в желании жить на "широкую ногу"?
штат из трех менеджеров и большой офис в 150 квадратных метров
И поясните пожалуйста, зачем 3 менеджерам 150 кв. м? Может дело все таки не в государстве, а в желании жить на "широкую ногу"?
Re: Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 12:16
Цитата:
стоимость его отеля при вылете из Нур-Султана стоит 1300 евро (650 000 тенге), а из Челябинска - 550 евро (275 000----- Что такое? С каких пор стоимость отеля зависит от места вылета???
Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 12:31
Цитата:
не стоимость отеля, а стоимость перелета в отель. Из крупных городов где рейсы чаще, вылет обходится дешевле.
Гога:
Что такое? С каких пор стоимость отеля зависит от места вылета???
Что такое? С каких пор стоимость отеля зависит от места вылета???
не стоимость отеля, а стоимость перелета в отель. Из крупных городов где рейсы чаще, вылет обходится дешевле.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4546
Re: Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 12:48
Почему бы не взять интервью у водителей автобусов, у официантов и барменов, у проводников , да мало ли у кого. Народ выживает еле концы сводит
Re: Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 12:58
Цитата:
---Это я и сам знаю.Но как в статье написано??
юля елиссева:
---Это я и сам знаю.Но как в статье написано??
Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 13:02
Цитата:
видимо корреспондент Tengrinews.kz решил передать дословно не совсем верно изложенную мысль турагента.
Хотя, на кой нужны эти турагества, когда любые туры можно напрямую покупать на сайтах у туроператоров, не платя при этом проценты турагентству?
[Исправлено: юля елиссева, 15.03.2021 - 13:03]
Гога:
-Это я и сам знаю.Но как в статье написано??
-Это я и сам знаю.Но как в статье написано??
видимо корреспондент Tengrinews.kz решил передать дословно не совсем верно изложенную мысль турагента.
Хотя, на кой нужны эти турагества, когда любые туры можно напрямую покупать на сайтах у туроператоров, не платя при этом проценты турагентству?
[Исправлено: юля елиссева, 15.03.2021 - 13:03]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 173
Re: Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 13:10
'Код:
Закрыли бы офис в 150 кв.м. на замок и пошли бы временно на востребованную работу дорожным рабочим с зарплатой 110 000 тенге и колени были целые но правда ладони стали бы мозолистые!Ничто не облагораживает человека больше труда. Без труда не может человек соблюсти свое человеческое достоинство. Никакая нация не может достичь процветания, пока она не осознает, что пахать поле — такое же достойное занятие, как и писать поэму.
'
Закрыли бы офис в 150 кв.м. на замок и пошли бы временно на востребованную работу дорожным рабочим с зарплатой 110 000 тенге и колени были целые но правда ладони стали бы мозолистые!Ничто не облагораживает человека больше труда. Без труда не может человек соблюсти свое человеческое достоинство. Никакая нация не может достичь процветания, пока она не осознает, что пахать поле — такое же достойное занятие, как и писать поэму.
Упали на колени, не знали, как выживать - турагент
Отправлено: 15.03.21 - 13:17
Цитата:
----Просто встретились два неграмотных человека. Один неправильно сказал , другой не так записал. А виноваты читатели́.
юля елиссева:
----Просто встретились два неграмотных человека. Один неправильно сказал , другой не так записал. А виноваты читатели́.
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